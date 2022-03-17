Оккупанты обстреляли Мерефу, попали в дом культуры и школу. Есть жертвы среди военнослужащих

"Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем были люди", – рассказал Ситов.
По словам мэра города, в результате этой атаки среди гражданских жертв нет, "они успели выбежать до разрушений", но жертвы есть среди военных (он не уточнил их количество).
Повреждения также получило здание Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук, которое находится рядом. В нем, по словам Ситова, "окон нет, крыши нет, вокруг все разрушено".
Второй удар оккупанты нанесли по школе, рассказал мэр города.
"Это самая большая школа у меня, попадание в центр школы. Там никого не было, но школа сейчас горит, она деревянная, старинная, тушим", – сказал Ситов.
В результате обстрела школы пострадавших нет.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила в Facebook, что по школе был нанесен ракетный удар.
"В результате обстрела произошло частичное разрушение двухэтажного здания с последующим возгоранием. Площадь пожара составила около 400 м²", – сообщили спасатели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области (в том числе в самом Харькове) идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, с 24 февраля.
Оккупанты ранее уже обстреливали территорию Мерефянской общины. В ночь на 3 марта они нанесли авиаудар по Яковловке рядом с Мерефой, в результате чего село было практически разрушено, сообщил Ситов Общественному. В селе повреждено 45 домов, 21 из них – полностью разрушены. В результате бомбардировки трое человек погибли, среди них один военный и двое гражданских, 24 получили травмы.
По данным начальника следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, с начала нападения РФ в Харьковской области погибло 244 человека, в том числе 13 детей.