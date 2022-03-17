Оккупанты обстреляли Мерефу, попали в дом культуры и школу. Есть жертвы среди военнослужащих

В результате обстрела в Мерефе загорелась школа Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем были люди", – рассказал Ситов.

По словам мэра города, в результате этой атаки среди гражданских жертв нет, "они успели выбежать до разрушений", но жертвы есть среди военных (он не уточнил их количество).

Повреждения также получило здание Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук, которое находится рядом. В нем, по словам Ситова, "окон нет, крыши нет, вокруг все разрушено".

Второй удар оккупанты нанесли по школе, рассказал мэр города.

"Это самая большая школа у меня, попадание в центр школы. Там никого не было, но школа сейчас горит, она деревянная, старинная, тушим", – сказал Ситов.

В результате обстрела школы пострадавших нет.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила в Facebook, что по школе был нанесен ракетный удар.

"В результате обстрела произошло частичное разрушение двухэтажного здания с последующим возгоранием. Площадь пожара составила около 400 м²", – сообщили спасатели.

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