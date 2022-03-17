В результате обстрелов оккупантами города Мерефа погиб 21 человек

Обстрел Мерефы произошел в ночь на 17 марта Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"17 марта около 3.30 военнослужащие РФ произвели артиллерийский обстрел города Мерефа Харьковского района, в результате чего разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Погиб 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются", – говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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