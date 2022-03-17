В результате обстрела центра Чернигова российскими оккупантами пострадал гражданин США – полиция

Российские оккупанты в очередной раз совершили атаку из тяжелой артиллерии по безоружным жителям Чернигова, отметили в полиции Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

Отмечается, что среди пострадавших есть иностранец.

"Полиция документирует последствия вражеских обстрелов мирных жителей в центре Чернигова. Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку из тяжелой артиллерии по безоружному гражданскому населению города. Есть погибшие и раненые. Среди них – гражданин США", – подчеркнули в полиции.

Правоохранители помогают эвакуировать пострадавших в медучреждения.

"На месте происшествия работают черниговские следователи полиции. Правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян", – указано в сообщении.

По словам главы Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса, 17 марта в Чернигове обнаружили тела 53 погибших в результате войны России против Украины. Так, 16 марта российские оккупанты обстреляли людей в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом, погибло не менее 10 человек.

Война России против Украины. Главное

С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля), по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина.

По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.