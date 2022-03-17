В Чернигове за сутки обнаружили 53 погибших под российскими обстрелами – глава ВГА

В Чернигове за день погибло более 50 человек Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

"Враг продолжает системные артиллерийские и авиаобстрелы областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших граждан, которые были убиты российским агрессором и за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать", – написал он.

Чаус отметил, что 16 марта в некоторых местах по энергосетям были нанесены удары, энергетики работают над восстановлением.