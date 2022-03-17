В Чернигове за сутки обнаружили 53 погибших под российскими обстрелами – глава ВГА

"Враг продолжает системные артиллерийские и авиаобстрелы областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших граждан, которые были убиты российским агрессором и за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать", – написал он.
Чаус отметил, что 16 марта в некоторых местах по энергосетям были нанесены удары, энергетики работают над восстановлением.
С начала вторжения РФ в Украину, по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина.
По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по факту совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.