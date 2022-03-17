Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела пяти погибших, в том числе трех детей. Число погибших в очереди за хлебом выросло до 13

По состоянию на 19.00 подразделения ГСЧС в Черниговской области семь раз привлекались к ликвидации пожаров, еще четыре раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, группы пиротехнических работ и подводного разминирования изъяли два взрывоопасных предмета.
Кроме того, 16 марта в Чернигове погибли люди, стоявшие в очереди за хлебом. В Офисе генпрокурора сообщали, что оккупанты обстреляли мирных жителей из огнестрельного оружия, предварительно сообщалось о 10 погибших.
Позднее начальник управления полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский уточнил, что россияне ударили по жилому кварталу из тяжелой артиллерии.
"Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей – они выстроились в очередь за хлебом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек и пострадали десятки мирных граждан", – написал он.
Война России против Украины. Главное
С начала вторжения РФ в Украину, по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина.
По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по факту совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.