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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела пяти погибших, в том числе трех детей. Число погибших в очереди за хлебом выросло до 13

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В Чернигове 16 марта погибли мирные жители города
В Чернигове 16 марта погибли мирные жители города
Скриншот: ДСНС України / Telegram

Спасатели 16 марта обнаружили тела пяти погибших, среди которых трое детей, при разборке конструкций общежития в Чернигове после обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 19.00 подразделения ГСЧС в Черниговской области семь раз привлекались к ликвидации пожаров, еще четыре раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, группы пиротехнических работ и подводного разминирования изъяли два взрывоопасных предмета.

Кроме того, 16 марта в Чернигове погибли люди, стоявшие в очереди за хлебом. В Офисе генпрокурора сообщали, что оккупанты обстреляли мирных жителей из огнестрельного оружия, предварительно сообщалось о 10 погибших.

Позднее начальник управления полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский уточнил, что россияне ударили по жилому кварталу из тяжелой артиллерии. 

"Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей – они выстроились в очередь за хлебом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек и пострадали десятки мирных граждан", – написал он. 

https://www.facebook.com/volodymyr.nidzelskyj/posts/386545823471710

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину, по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина.

По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по факту совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.

Теги: Чернигов, ГСЧС, артиллерия, война России против Украины, погибшие, Владимир Нидзельский
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