Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела пяти погибших, в том числе трех детей. Число погибших в очереди за хлебом выросло до 13

По состоянию на 19.00 подразделения ГСЧС в Черниговской области семь раз привлекались к ликвидации пожаров, еще четыре раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, группы пиротехнических работ и подводного разминирования изъяли два взрывоопасных предмета.

Кроме того, 16 марта в Чернигове погибли люди, стоявшие в очереди за хлебом. В Офисе генпрокурора сообщали, что оккупанты обстреляли мирных жителей из огнестрельного оружия, предварительно сообщалось о 10 погибших.

Позднее начальник управления полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский уточнил, что россияне ударили по жилому кварталу из тяжелой артиллерии.

"Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей – они выстроились в очередь за хлебом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек и пострадали десятки мирных граждан", – написал он.

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