В городах вокруг Киева оккупанты систематически насилуют и убивают местное население – Арестович

Действия российских оккупантов в Киевской области Арестович назвал геноцидом украинцев.

"Cистематически наблюдаются многочисленные случаи, когда в городах вокруг Киева изнасилования, массовые расстрелы местного населения… Если раньше такие случаи были единичными, то ситуация ухудшилась. Российская армия намеренно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное