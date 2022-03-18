Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink от Маска – ДТЭК

"Дополнительные 170 терминалов спутникового интернета Starlink помогут энергетикам компании эффективнее поддерживать стабильную работу электросетей и способствуют скорейшему восстановлению электроснабжения ремонтными бригадами", – говорится в сообщении.
Энергетики на местах уже начали получать терминалы Starlink.
ДТЭК мобилизовал все имеющиеся аварийные бригады энергетиков для восстановления электроснабжения пострадавших от войны населенных пунктов в круглосуточном режиме. Только в Киевской области работает 30 аварийно-ремонтных бригад.
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Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Поставка терминалов в Украину организована компанией SpaceX Илона Маска по просьбе Министерства цифровой трансформации.