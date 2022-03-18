Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink от Маска – ДТЭК

"Дополнительные 170 терминалов спутникового интернета Starlink помогут энергетикам компании эффективнее поддерживать стабильную работу электросетей и способствуют скорейшему восстановлению электроснабжения ремонтными бригадами", – говорится в сообщении.

Энергетики на местах уже начали получать терминалы Starlink.

ДТЭК мобилизовал все имеющиеся аварийные бригады энергетиков для восстановления электроснабжения пострадавших от войны населенных пунктов в круглосуточном режиме. Только в Киевской области работает 30 аварийно-ремонтных бригад.

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