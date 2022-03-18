Из укрытия мариупольского драмтеатра вывели 130 человек, еще более 1300 остаются там – Денисова

Денисова: По состоянию на сейчас нам известно, что 130 человек удалось вывести Фото: Людмила Денісова / Facebook

Денисова заявила, что бомбардировки Мариуполя происходят "днем и ночью непрерывно".

"По состоянию на сейчас нам известно, что 130 человек удалось вывести. Но, по нашим данным, там еще более 1300 человек находятся в подвалах, в этом бомбоубежище. Мы молимся, чтобы они были живы, но на сейчас никакой информации о них нет... Все остальные, я думаю, ждут помощи", – заявила она.

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16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе были уничтожены драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

Мариупольский горсовет сообщил, что в театре находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

Нардеп Сергей Тарута заявил 17 марта, что бомбоубежище театра выдержало и люди в нем выжили, но в горсовете Мариуполя говорили, что подтвержденной информации о людях, пребывавших в театре, по состоянию на вчера не было.