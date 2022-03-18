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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из укрытия мариупольского драмтеатра вывели 130 человек, еще более 1300 остаются там – Денисова

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Денисова: По состоянию на сейчас нам известно, что 130 человек удалось вывести
Денисова: По состоянию на сейчас нам известно, что 130 человек удалось вывести
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Из бомбоубежища драмтеатра в Мариуполе Донецкой области, разбомбленного российскими оккупантами, удалось вывести 130 людей, еще более 1 тыс. остаются там. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 марта в эфире национального телемарафона, трансляцию вел канал "Україна 24".

Денисова заявила, что бомбардировки Мариуполя происходят "днем и ночью непрерывно".

"По состоянию на сейчас нам известно, что 130 человек удалось вывести. Но, по нашим данным, там еще более 1300 человек находятся в подвалах, в этом бомбоубежище. Мы молимся, чтобы они были живы, но на сейчас никакой информации о них нет... Все остальные, я думаю, ждут помощи", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе были уничтожены драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

Мариупольский горсовет сообщил, что в театре находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

Нардеп Сергей Тарута заявил 17 марта, что бомбоубежище театра выдержало и люди в нем выжили, но в горсовете Мариуполя говорили, что подтвержденной информации о людях, пребывавших в театре, по состоянию на вчера не было.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. По оценке горсовета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Советник мэра Петр Андрущенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: театр, Людмила Денисова, Мариуполь, бомбоубежище, омбудсмен, война России против Украины, бомба
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