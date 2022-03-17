На Мариуполь сбрасывают 50−100 бомб ежедневно – горсовет

"Разрушения колоссальные, по предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушено, из них почти 30% – не подлежит восстановлению", – говорится в сообщении.

Горсовет отмечает, что за последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем в Запорожье. В общей сложности около 6500 легковых машин вырвались из осадного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя уехали на собственном транспорте около 30 тыс. человек.

"Вчера в результате бомбардировки уничтожены Драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Вчера и сегодня, несмотря на непрерывные обстрелы, насколько это возможно, идет разбор завалов и спасение людей. Информация о пострадавших еще уточняется", – добавили в горсовете.

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