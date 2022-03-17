Нардеп Тарута: Бомбоубежище под драмтеатром в Мариуполе выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!

"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!" – заявил он.
Днем 16 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Донецкий академический областной драматический театр, где, по данным местных властей, размещалось крупнейшее в городе убежище. Мариупольский горсовет сообщил, что там находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.