Нардеп Тарута: Бомбоубежище под драмтеатром в Мариуполе выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!

"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!" – заявил он.

Днем 16 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Донецкий академический областной драматический театр, где, по данным местных властей, размещалось крупнейшее в городе убежище. Мариупольский горсовет сообщил, что там находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".