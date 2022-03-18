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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве с начала российского вторжения погибли 222 человека, 889 ранены – КГГА

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Российские оккупанты с 24 февраля повредили в Киеве 36 жилых домов
Российские оккупанты с 24 февраля повредили в Киеве 36 жилых домов
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киеве погибли 222 человека. Об этом 18 марта сообщил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, сообщила пресс-служба КГГА.

"В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли в том числе четыре ребенка. За период военных действий в столице 889 раненых, из них 241 гражданский, в том числе 18 детей, три водителя "скорой", один врач "скорой", – сообщил он.

Также чиновник рассказал, что российские оккупанты с 24 февраля повредили в Киеве 36 жилых домов, пять частных усадьб, шесть школ и четыре детских сада.

Фасады, балконы и окна повреждены в 55 домах.

В то же время, по словам Поворозника, Киев продолжает обороняться и жить в условиях военного положения.

"Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги. В столице работают коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины и другие заведения. Возобновили работу 35 ярмарок и столичных рынков", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.

15 марта в результате обстрелов оккупантов были повреждены два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших

16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе. 

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, война России против Украины, погибшие, Николай Поворозник
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