В Киеве с начала российского вторжения погибли 222 человека, 889 ранены – КГГА

"В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли в том числе четыре ребенка. За период военных действий в столице 889 раненых, из них 241 гражданский, в том числе 18 детей, три водителя "скорой", один врач "скорой", – сообщил он.

Также чиновник рассказал, что российские оккупанты с 24 февраля повредили в Киеве 36 жилых домов, пять частных усадьб, шесть школ и четыре детских сада.

Фасады, балконы и окна повреждены в 55 домах.

В то же время, по словам Поворозника, Киев продолжает обороняться и жить в условиях военного положения.

"Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги. В столице работают коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины и другие заведения. Возобновили работу 35 ярмарок и столичных рынков", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)