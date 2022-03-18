Посол Украины – Шольцу: Молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин – только верхушка айсберга

Мельник: Это война на уничтожение – России против Украины Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не оскорблять выходцев из России из-за войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.

"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война [президента РФ Владимира] Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер ФРГ.

"Это война на уничтожение – России против Украины. Точка. Это российские – не инопланетные – летчики бомбят города Украины, убивают женщин и детей. Это молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин – это только верхушка айсберга", – ответил посол.

Es ist ein Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine. Punkt. Es sind * - keine außerirdischen- Piloten, die * Städte bombardieren, Frauen und Kinder ermorden. Es ist die stillschweigende * Gesellschaft, die den Krieg de facto unterstützt. Putin ist nur die Spitze des Eisbergs https://t.co/kIRjk2VgwR — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2022

Заявление Шольца комментировали также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заявил, что россияне несут ответственность за войну, даже если они "отравлены пропагандой".