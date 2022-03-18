ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины – Шольцу: Молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин – только верхушка айсберга

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мельник: Это война на уничтожение России против Украины
Мельник: Это война на уничтожение – России против Украины
Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник 17 марта в Twitter ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на его заявление о том, что ответственность за войну РФ против Украины несет только президент России Владимир Путин.

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не оскорблять выходцев из России из-за войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля. 

"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война [президента РФ Владимира] Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер ФРГ.

"Это война на уничтожение – России против Украины. Точка. Это российские – не инопланетные – летчики бомбят города Украины, убивают женщин и детей. Это молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин – это только верхушка айсберга", – ответил посол.

Заявление Шольца комментировали также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заявил, что россияне несут ответственность за войну, даже если они "отравлены пропагандой".

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцидаРФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 726 мирных жителей, сообщили 16 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в УВКПЧ уточнили, что фактические цифры значительно выше.

По данным Офиса генпрокурора на 18 марта, из-за российской агрессии против Украины погибли 109 детей и более 130 ранены.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Иски против России подали уже более 40 стран.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Андрей Мельник, война России против Украины, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (39083)
2
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (31736)
3
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (26183)
4
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (25944)
5
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (24441)
6
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (21661)
7
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (21113)
8
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (19813)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS