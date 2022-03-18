Посол Украины – Шольцу: Молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин – только верхушка айсберга

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не оскорблять выходцев из России из-за войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.
"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война [президента РФ Владимира] Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер ФРГ.
"Это война на уничтожение – России против Украины. Точка. Это российские – не инопланетные – летчики бомбят города Украины, убивают женщин и детей. Это молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин – это только верхушка айсберга", – ответил посол.
Es ist ein Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine. Punkt. Es sind * - keine außerirdischen- Piloten, die * Städte bombardieren, Frauen und Kinder ermorden. Es ist die stillschweigende * Gesellschaft, die den Krieg de facto unterstützt. Putin ist nur die Spitze des Eisbergs https://t.co/kIRjk2VgwR— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2022
Заявление Шольца комментировали также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД заявил, что россияне несут ответственность за войну, даже если они "отравлены пропагандой".
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 726 мирных жителей, сообщили 16 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в УВКПЧ уточнили, что фактические цифры значительно выше.
По данным Офиса генпрокурора на 18 марта, из-за российской агрессии против Украины погибли 109 детей и более 130 ранены.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Иски против России подали уже более 40 стран.