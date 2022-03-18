Кулеба: Россияне ответственны за войну против Украины, пусть даже отравленную пропагандой

"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то на самом деле сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует Z, поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е, они несут ответственность, пусть даже отравленную пропагандой", – написал Кулеба.
Some want to live in a simple world where Putin is solely responsible for the war. The reality is that someone actually drops bombs on Ukrainian cities, shoots evacuees, forms ‘Zs’, backs Putin in surveys. Like in 1930s, they bear responsibility, even if poisoned by propaganda.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022
17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не оскорблять выходцев из России из-за войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.
"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война [президента РФ Владимира] Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер ФРГ.
В ответ на это глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что Украину уничтожает не только Путин, а все россияне, которые поддерживают его политику.
Президент РФ Вдадимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 726 мирных жителей, сообщили 16 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в УВКПЧ уточнили, что фактические цифры значительно выше.
По данным Офиса генпрокурора на 18 марта, из-за российской агрессии против Украины погибли 109 детей и более 130 ранены.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Иски против России подали уже более 40 стран.