Кулеба: Россияне ответственны за войну против Украины, пусть даже отравленную пропагандой

Кулеба: Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну Фото: EPA

"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то на самом деле сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует Z, поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е, они несут ответственность, пусть даже отравленную пропагандой", – написал Кулеба.

Some want to live in a simple world where Putin is solely responsible for the war. The reality is that someone actually drops bombs on Ukrainian cities, shoots evacuees, forms ‘Zs’, backs Putin in surveys. Like in 1930s, they bear responsibility, even if poisoned by propaganda. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не оскорблять выходцев из России из-за войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.

"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война [президента РФ Владимира] Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер ФРГ.

В ответ на это глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что Украину уничтожает не только Путин, а все россияне, которые поддерживают его политику.