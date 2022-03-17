Шольц призвал не бить выходцев из РФ, потому что ее агрессия против Украины – война Путина. Стефанчук ответил, что россияне поддерживают его политику

Стефанчук ответил Шольцу (на фото): А российские военные ни при чем? Они просто выполняют приказ Путина? Фото: EPA

Wir werden die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, schnell und unkompliziert unterstützen – darin bin ich mir mit den Ländern einig. Die Bewältigung dieser Herausforderung ist eine gemeinsame Aufgabe unseres gesamten Staates. (1/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022

В то же время Шольц в Twitter призвал не оскорблять выходцев из России из-за войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.

"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война [президента РФ Владимира] Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер ФРГ.

Es ist absolut unakzeptabel, wenn bei uns Menschen, die aus Russland stammen, beschimpft, beleidigt oder körperlich angegriffen werden. Denn das ist Putins Krieg. Er allein hat ihn zu verantworten. (3/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022

На слова Шольца в Facebook отреагировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что Украину уничтожает не только Путин, а все россияне, которые поддерживают его политику.

"Господин канцлер Олаф Шольц, вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А российские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ? – написал Стефанчук. – Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ".

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