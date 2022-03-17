Шольц призвал не бить выходцев из РФ, потому что ее агрессия против Украины – война Путина. Стефанчук ответил, что россияне поддерживают его политику

Wir werden die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, schnell und unkompliziert unterstützen – darin bin ich mir mit den Ländern einig. Die Bewältigung dieser Herausforderung ist eine gemeinsame Aufgabe unseres gesamten Staates. (1/3)— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022
В то же время Шольц в Twitter призвал не оскорблять выходцев из России из-за войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.
"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война [президента РФ Владимира] Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер ФРГ.
Es ist absolut unakzeptabel, wenn bei uns Menschen, die aus Russland stammen, beschimpft, beleidigt oder körperlich angegriffen werden. Denn das ist Putins Krieg. Er allein hat ihn zu verantworten. (3/3)— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022
На слова Шольца в Facebook отреагировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Он отметил, что Украину уничтожает не только Путин, а все россияне, которые поддерживают его политику.
"Господин канцлер Олаф Шольц, вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А российские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ? – написал Стефанчук. – Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ".
Война России против Украины. Главное
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 726 мирных жителей, сообщили 16 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в УВКПЧ уточнили, что фактические цифры значительно выше.
По данным Офиса генпрокурора на 17 марта, из-за российской агрессии против Украины погибло 108 детей и более 120 ранены.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге 17 марта обратился к Шольцу, призвав помочь остановить полномасштабное вторжение России. Глава государства упрекнул Германию в том, что та не услышала украинские власти, когда они предупреждали, что российские [газопроводы] "Северные потоки" – это оружие и подготовка к большой войне.
Шольц в ответ на призыв Зеленского заявил в Twitter, что "Россия ведет свою жестокую войну каждый день, с ужасными потерями". "Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы дать дипломатии шанс и положить конец войне", – добавил канцлер ФРГ.