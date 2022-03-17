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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Фактические цифры значительно выше". В ООН заявили, что с начала вторжения РФ в Украину погибло 726 мирных жителей

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Полтомасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля 2022 года
Полтомасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля 2022 года
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 726 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба управления верховного комиссара ООн по правам человека 16 марта.

"В период с 4.00 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 15 марта 2022 года (по местному времени) управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 1900 пострадавших среди гражданского населения в стране: 726 убитых и 1174 раненых", – говорится в сообщении.

Погибли 42 ребенка, ранены 63 ребенка.

В УВКПЧ заявили, что к большинству случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, Изюма (Харьковская область), Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в выше указанную статистику", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Вдадимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украині Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцидаРФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.

По информации Генштаба, около 13,8 тыс. российских военных убиты в Украине за время вторжения. Число погибших военнослужащих ВСУ, по информации Зеленского на 12 марта, – около 1300 человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Иски против России подали уже более 40 стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ООН, дети, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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