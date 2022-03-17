"Фактические цифры значительно выше". В ООН заявили, что с начала вторжения РФ в Украину погибло 726 мирных жителей

"В период с 4.00 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 15 марта 2022 года (по местному времени) управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 1900 пострадавших среди гражданского населения в стране: 726 убитых и 1174 раненых", – говорится в сообщении.

Погибли 42 ребенка, ранены 63 ребенка.

В УВКПЧ заявили, что к большинству случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, Изюма (Харьковская область), Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в выше указанную статистику", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)