"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом

Фалеса: Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново! Фото: Юрий Фалеса / Facebook

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!" – написал он.

Фалеса разместил фото своего сгоревшего дома, а также скриншот сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили. Поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы", – говорилось в сообщении.

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