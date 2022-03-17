"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США

"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным", – говорится в сообщении.
You asked and it’s back!— Netflix (@netflix) March 16, 2022
Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF
В 2016 году Netflix купил права на показ сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".
Премьера первого сезона проекта состоялась на украинском телеканале "1+1" 16 ноября 2015 года, второго сезона – 23 октября 2017 года, а 27 марта 2019-го – третьего.
21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая в зале Верховной Рады.