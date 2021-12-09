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Руслана – Зеленскому: Володя, так не выйдет в политике. Это страна, а не сериал. Ты не должен навязывать людям свой сценарий

 
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Руслана: Недопустимо на должности президента показывать какие-либо слабости. Просто запрещено
Руслана: Недопустимо на должности президента показывать какие-либо слабости. Просто запрещено
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинская певица, победительница конкурса "Евровидение 2004" Руслана Лыжичко рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что разочарована в политике президента Украины Владимира Зеленского.

Певица отметила, что в Украине "почему-то так всегда происходит, что на выборах мы всегда между двух зол выбираем меньшее", поэтому в 2019 году она отдала свой голос за Зеленского.

При этом исполнительница подчеркнула, что после выборов "какой-то такой эйфории не было точно".

"Не было, потому что я же его знаю как коллегу. И в свое время мне хватило адеквата, чтобы не идти во власть и не идти в президенты, хотя меня Майдан выдвигал и было очень много предложений по этому поводу. Ни в Раду я во второй раз не пошла, ни тем более не баллотировалась в президенты, – сказала Руслана. – Когда Володя победил (кажется, я даже стрим делала в Facebook), я сказала тогда: "У вас нет права на ошибку". Потому что много сделано ошибок в политике. Дополнительные ошибки поставят Украину под знак вопроса".

По словам певицы, сегодня ей страшно из-за происходящего в стране.

"Сегодня ситуация такова, что я вижу 50 на 50, наша страна опять на пределе... Мне очень страшно, Алеся. Кто ее толкнет? Чьим футбольным мячом мы станем? Не должно так быть. Мы не должны быть разменной монетой. Для того чтобы этого не происходило, во власть должны идти сильные люди. Сильные", – сказала Руслана.

Он подчеркнула, что президентский пост – "это дипломатия самого высокого уровня".

"Человек, который идет в кресло президента, должен осознавать: он подставит всю страну или поднимет ее? Или хотя бы ее не развалит. Это огромная ответственность... Недопустимо на этой должности показывать какие-либо слабости. Просто запрещено показывать. Делается все для того, чтобы эти слабости не попадали [в публичное пространство], потому что любая слабость человека на такой должности означает резонанс всего организма. Всего социума. Всей страны. Сейчас даже не хочу анализировать позицию моей страны в мире. Но, боюсь, она очень пострадала. Пострадала в том плане, самодостаточны ли мы решать свои проблемы. Внутри страны напряженность, эмоциональность, резонансность сейчас, кажется, на пике", – считает певица.

Она рассказала, что за время президентства виделась с Зеленским только раз – в августе 2021 года на концерте по случаю Дня Независимости Украины.

"Я Володю за все это время видела только один раз. И то мигом. И то потому, что я выступала на стадионе на 30-летие независимости Украины. Если бы этого не было, думаю, у меня не было ни одной возможности его увидеть. Для меня это было дико. Я боюсь, что специфика, которой владеет Володя... Он продюсер в первую очередь и сценарист. Это жанр, в котором он точно специалист, успешный специалист, и достиг результатов – и по бизнесу, и по рейтингам, и по аудитории. На самом деле этот жанр предусматривает создание иллюзии. Мы как музыканты это понимаем. Сценарист пишет то, чего нет. И выдает кульминации, какие он хочет", – сказала Руслана.

Она отметила, что сегодня у нее есть ощущение, что "страну опять надо спасать", и обратилась к президенту Зеленскому.

"Мне бы хотелось сказать: "Володя, так не выйдет в политике. Это страна, а не сериал. Тут нельзя писать свои кульминации. У людей есть свои чувства. Ты должен почувствовать эти сердца. Ты должен почувствовать, что хотят люди, и не навязывать им свой сценарий. Сделать тот сценарий, который хочет Украина. Собрать много прогрессивных предложений от специалистов, от элит. Хочешь быть инноватором – будь им! Я тебе искренне желаю наконец сделать эту украинскую инновацию. Но сделай! Потому что сейчас я даже по своей линии не вижу ни одного результата. Даже попыток. Даже желания услышать, по крайней мере, таких специалистов, как мы, и других, которые предлагают абсолютно здоровые, прогрессивные, инновационные, честные идеи, которые очень далеки от каких-то схем", – отметила певица.

Она сказала, что после выборов у нее появилась "небольшая надежда", что в Украине удастся реализовать проекты, связанные с "зеленой" энергетикой.

"Ничего не вышло. Мы с [мужем] Сашей [Ксенофонтовым] ходили, передавали все бумаги, мы объясняли, как могли... Но нас не поняли или не захотели понять... У нас не вышло вообще ничего. Мы не продвинулись даже на шаг. Мы очень переживали, что не смогли использовать эту якобы идеальную ситуацию для нас, когда мы так хорошо знаем людей [из окружения Зеленского]", – сказала Руслана.

Она отметила, что не видит изменений не только в сфере "зеленой" энергетики, которой она интересуется, но и в важной для индустрии культуры сфере авторских прав, в которой представители нынешней украинской власти "точно разбираются".

"Мы абсолютно искренне предлагаем свои идеи и не просим никакой государственной поддержки, спонсоров или инвесторов. Мы уже самодостаточны, нам не надо идти к Владимиру Зеленскому, чтобы что-то попросить, мы идем что-то предложить. Но вы же двери закрыли! Вы же слышать не хотите! Для вас, оказывается, свой сценарий важнее. Не пишите свой сценарий! Это ошибочно. Ваш сценарий и наш рано или поздно станут разными. И тогда ни рейтинги, ни что-то другое не поможет, потому что вы станете чужими... Мы теперь уже разобраться нее можем, где правда, а где неправда. Просто надо чувствовать свою страну", – сказал певица.

Ксенофонтов, который тоже принимал участие в интервью, сказал, что, хотя не голосовал за Зеленского, чувствовал "некоторую эйфорию" после его победы на выборах, потому что ожидал реальных изменений.

"Но то, что начало происходить, чуть-чуть начало разочаровывать... Выглядит так, что наша власть может говорить неправду, может выдавать желаемое за действительное... То есть некоторые продюсеры этого шоу для народа думают, что можно играть по законам жанра. По законам жанра, если это постановка, можно нести что угодно. Жанр позволяет. Кульминация, развязка, люди похлопали, разошлись – счастливые. Но тут [в реальности] так не бывает. Будет так, как оно есть, а не так, как ты задумал в своей пьесе. У благодарных зрителей, если они расходятся ни с чем, возникает вопрос: "А что это было? Нам пообещали, сказали, что все зашибись, но мы понимаем, что не зашибись". Это вызывает конфронтацию и напряжение в обществе", – сказал Ксенофонтов.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. "Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные", – сказал он.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова 11–17 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,5% опрошенных.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Руслана Лыжичко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Александр Ксенофонтов, выборы президента Украины 2019, зеленая энергетика
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