Компания Leroy Merlin, оставшаяся работать в России, отключила украинский офис от корпоративной связи

"Сегодня мы, 800 сотрудников Леруа Мерлен Украина, остались отрезанными от всех корпоративных средств связи. В один момент у нас не оказалось инструментов оказывать гуманитарную, медицинскую помощь сотрудникам, которые так в ней нуждаются. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, поскольку доступ к файлам оказался закрыт", – говорится в сообщении.
Колесник, в частности, отметила, что все сотрудники украинского офиса компании потеряли необходимую во время войны связь друг с другом.
"В тот момент, когда многие наши сотрудники находятся в опасности, в оккупированных, разбомбленных регионах под завалами. Мы просто разбиты такими действиями... Объясните, пожалуйста, какие меры цифровой безопасности аккаунтов (исключительно украинских коллег), которые могут потенциально быть под хакерскими атаками, могут сравниться с опасностью для жизни сотрудников, которые в критический момент оказались отрезаны от внешней и внутренней связи и нуждаются в помощи?", – написала она.
Колесник обратилась к Leroy Merlin с просьбой вернуть украинским сотрудникам корпоративные средства связи как можно скорее.
"Не допустите, чтобы смертельная опасность могла догнать людей в состоянии беспомощности! Может ли кибербезопасность превалировать над гуманностью и жизнью сотрудника?" – подчеркнула она.
Война России против Украины. Главное
После ввода российских войск в Украину и наложения на Россию санкций многие компании заявили об уходе с российского рынка, их список ведет американский телеканал CNN. РФ уже покинули люксовые бренды одежды и аксессуаров Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Prada и Burberry, бренды из сегмента масс-маркет –Н&M, Mango, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, а также спортивные бренды Adidas, Puma и Nikе и другие.