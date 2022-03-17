Компания Leroy Merlin, оставшаяся работать в России, отключила украинский офис от корпоративной связи

Leroy Merlin – одна из немногих компаний, оставшихся на рынке России после полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: ua.depositphotos.com

"Сегодня мы, 800 сотрудников Леруа Мерлен Украина, остались отрезанными от всех корпоративных средств связи. В один момент у нас не оказалось инструментов оказывать гуманитарную, медицинскую помощь сотрудникам, которые так в ней нуждаются. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, поскольку доступ к файлам оказался закрыт", – говорится в сообщении.

Колесник, в частности, отметила, что все сотрудники украинского офиса компании потеряли необходимую во время войны связь друг с другом.

"В тот момент, когда многие наши сотрудники находятся в опасности, в оккупированных, разбомбленных регионах под завалами. Мы просто разбиты такими действиями... Объясните, пожалуйста, какие меры цифровой безопасности аккаунтов (исключительно украинских коллег), которые могут потенциально быть под хакерскими атаками, могут сравниться с опасностью для жизни сотрудников, которые в критический момент оказались отрезаны от внешней и внутренней связи и нуждаются в помощи?", – написала она.

Колесник обратилась к Leroy Merlin с просьбой вернуть украинским сотрудникам корпоративные средства связи как можно скорее.

"Не допустите, чтобы смертельная опасность могла догнать людей в состоянии беспомощности! Может ли кибербезопасность превалировать над гуманностью и жизнью сотрудника?" – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное