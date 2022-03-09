"В условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций". Табачная компания Imperial Brands остановила производство в РФ

"После последних событий мы сегодня приостановили все операции в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что решение приостановить деятельность в России было принято "в условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций".
В компании сообщили, что будут поддерживать своих российских сотрудников, которым будут выплачивать зарплату, пока "деятельность приостановлена".
Кроме того, Imperial Brands приостановили свою деятельность в Украине – "чтобы обеспечить безопасность и благополучие 600 сотрудников в этой стране".
"Россия и Украина являются относительно небольшими рынками в контексте группы, на общую долю которых приходится около 2% чистого дохода и 0,5% скорректированной операционной прибыли в 21 финансовом году", – отметили в компании.
Imperial Brands владеет в России двумя юридическими лицами — фабрикой в Волгограде "Империал Тобакко Волга" и компанией "Империал Тобакко продажа и маркетинг", базирующейся в Москве. В российских компаниях работают более 1500 человек, пишут "Ведомости".
Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, "Максим" и myblu.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. Среди погибших – 61 ребенок.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.