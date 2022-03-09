"В условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций". Табачная компания Imperial Brands остановила производство в РФ

Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, "Максим" и myblu Фото: ua.depositphotos.com

"После последних событий мы сегодня приостановили все операции в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение приостановить деятельность в России было принято "в условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций".

В компании сообщили, что будут поддерживать своих российских сотрудников, которым будут выплачивать зарплату, пока "деятельность приостановлена".

Кроме того, Imperial Brands приостановили свою деятельность в Украине – "чтобы обеспечить безопасность и благополучие 600 сотрудников в этой стране".

"Россия и Украина являются относительно небольшими рынками в контексте группы, на общую долю которых приходится около 2% чистого дохода и 0,5% скорректированной операционной прибыли в 21 финансовом году", – отметили в компании.

Imperial Brands владеет в России двумя юридическими лицами — фабрикой в Волгограде "Империал Тобакко Волга" и компанией "Империал Тобакко продажа и маркетинг", базирующейся в Москве. В российских компаниях работают более 1500 человек, пишут "Ведомости".

Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, "Максим" и myblu.