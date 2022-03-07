Канада вводит санкции против 10 россиян из-за вторжения РФ в Украину

Он отметил, что составить санкционный список канадскому правительству помог российский оппозиционер Алексей Навальный, в него входят политики и бизнесмены. Имен тех, против кого будут введены санкции, Трюдо не назвал.

На пресс-конференции премьер-министр Канады осудил вторжение РФ в Украину.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 290 танков, 999 ББМ, 117 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 23 единицы средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобиля, три корабля/катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.