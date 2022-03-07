Шария заблокировали в украинском сегменте YouTube

"Канал пророссийского пропагандиста Анатолия Шария на YouTube заблокирован в Украине. [...] Нынешняя блокировка YouTube-канала – один из результатов долговременной работы по очистке нашего информационного пространства от российской пропаганды и фейков", – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Шарию в Украине предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Сейчас при заходе на страницу Шария появляется надпись: "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране".

Факт блокировки подтвердил сам Шарий в Telegram, где он размещает пропаганду войны и поддерживает российских оккупантов, вторгшихся в Украину.

27 февраля Шария заблокировала компания Meta – владелец соцсети Facebook.