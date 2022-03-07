Шария заблокировали в украинском сегменте YouTube

"Канал пророссийского пропагандиста Анатолия Шария на YouTube заблокирован в Украине. [...] Нынешняя блокировка YouTube-канала – один из результатов долговременной работы по очистке нашего информационного пространства от российской пропаганды и фейков", – говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что Шарию в Украине предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
Сейчас при заходе на страницу Шария появляется надпись: "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране".
Факт блокировки подтвердил сам Шарий в Telegram, где он размещает пропаганду войны и поддерживает российских оккупантов, вторгшихся в Украину.
27 февраля Шария заблокировала компания Meta – владелец соцсети Facebook.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решения о санкциях против Шария 20 августа 2021 года. Президент Владимир Зеленский 21 августа ввел в действие решение СНБО.
16 февраля 2022 года Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года. Документ расширил санкции, в частности, против Шария и его жены Ольги. Ограничения распространяются не только на основные домены сайта "Шарий.net", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.
Шарий говорит, что уголовное производство в его отношении является "чистой политикой".