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Шария заблокировали в украинском сегменте YouTube

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Шарий подтвердил, что его YouTube-аккаунт получил ограничения
Шарий подтвердил, что его YouTube-аккаунт получил ограничения
Фото: ЕРА

Компания Google заблокировала для украинского сегмента YouTube-страницу пророссийского блогера Анатолия Шария. Это следует из информации Службы безопасности Украины, опубликованной 7 марта в Telegram.

"Канал пророссийского пропагандиста Анатолия Шария на YouTube заблокирован в Украине. [...] Нынешняя блокировка YouTube-канала – один из результатов долговременной работы по очистке нашего информационного пространства от российской пропаганды и фейков", – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Шарию в Украине предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Сейчас при заходе на страницу Шария появляется надпись: "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране".

Факт блокировки подтвердил сам Шарий в Telegram, где он размещает пропаганду войны и поддерживает российских оккупантов, вторгшихся в Украину.

27 февраля Шария заблокировала компания Meta – владелец соцсети Facebook.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решения о санкциях против Шария 20 августа 2021 года. Президент Владимир Зеленский 21 августа ввел в действие решение СНБО.

16 февраля 2022 года Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года. Документ расширил санкции, в частности, против Шария и его жены Ольги. Ограничения распространяются не только на основные домены сайта "Шарий.net", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.

Шарий говорит, что уголовное производство в его отношении является "чистой политикой".

Теги: СБУ, Google, санкции, СНБО, пропаганда, YouTube, Анатолий Шарий, соцсети, ограничения, подозрение, уголовное производство
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