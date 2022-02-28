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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шария заблокировали в Facebook

Пророссийского пропагандиста, обвиняемого в госизмене, заблокировали в Facebook
Пророссийского пропагандиста, обвиняемого в госизмене, заблокировали в Facebook
Фото: detector.media

27 февраля компания Meta – владелец соцсети Facebook – заблокировала профиль пророссийского блогера Анатолия Шария на территории Украины, заявил в Telegram украинский Центр противодействия дезинформации.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает хорошую новость! Сегодня корпорация Meta заблокировала на территории Украины аккаунт информационного террориста Анатолия Шария, недавно обвиненного в государственной измене. Спасибо корпорации Meta за поддержку Украины в защите информационной безопасности и в совместной борьбе с дезинформацией и распространением фейков и вражеских нарративов!" – сообщили в центре.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СНБО принял решения о санкциях против Шария 20 августа 2021 года. Президент Владимир Зеленский 21 августа ввел в действие решение СНБО.

16 февраля Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года. Документ расширил санкции, в частности, против Шария и его жены Ольги. Ограничения распространяются не только на основные домены сайта "Шарий.net", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.

Теги: Россия, Украина, Facebook, российская пропаганда, Анатолий Шарий, российская агрессия, война России против Украины, дезинформация, Центр противодействия дезинформации, Meta
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