Шария заблокировали в Facebook

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает хорошую новость! Сегодня корпорация Meta заблокировала на территории Украины аккаунт информационного террориста Анатолия Шария, недавно обвиненного в государственной измене. Спасибо корпорации Meta за поддержку Украины в защите информационной безопасности и в совместной борьбе с дезинформацией и распространением фейков и вражеских нарративов!" – сообщили в центре.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СНБО принял решения о санкциях против Шария 20 августа 2021 года. Президент Владимир Зеленский 21 августа ввел в действие решение СНБО.

16 февраля Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года. Документ расширил санкции, в частности, против Шария и его жены Ольги. Ограничения распространяются не только на основные домены сайта "Шарий.net", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.