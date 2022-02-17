В Одессе депутат от Партии Шария на заседании горсовета снял украинские флаги с рабочих мест. Видео

За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности Скриншот: Думская Нет / YouTube

На видео, опубликованном изданием, видно, как Фрейман срывает украинскую символику и отбрасывает в сторону.

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Видео: Думская Нет / YouTube

За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности по ст. 338 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии один из депутатов собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет", – говорится в сообщении.

Надругательство над государственными символами в Украине наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Фрейман прокомментировал в Facebook открытие против него уголовного производства.

"Маразм крепчал, крепчает и будет крепчать", – написал он.