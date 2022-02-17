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В Одессе депутат от Партии Шария на заседании горсовета снял украинские флаги с рабочих мест. Видео

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За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности
За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности
Скриншот: Думская Нет / YouTube

В Одессе перед началом сессии городского совета депутат от Партии Шария Илья Фрейман снял флажки Украины, которые поставила на рабочие депутатские места работница аппарата совета. Об этом 16 февраля сообщило издание "Думская".

На видео, опубликованном изданием, видно, как Фрейман срывает украинскую символику и отбрасывает в сторону.

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube

За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности по ст. 338 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии один из депутатов собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет", – говорится в сообщении.

Надругательство над государственными символами в Украине наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Фрейман прокомментировал в Facebook открытие против него уголовного производства.

"Маразм крепчал, крепчает и будет крепчать", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=998261830774467&id=100017719773864

Контекст:

На сессии Одесского городского совета 15 февраля депутаты обсуждали выделение средств на нужды территориальной обороны. Фрейман заявил, что РФ отводит войска от границ Украины, а выделение средств на территориальную оборону – это "пиар-кампания [президента Украины Владимира] Зеленского", сообщает агентство УНН.

Теги: Одесса, полиция, депутаты, горсовет, видео, партия, Партия Шария, заседание
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