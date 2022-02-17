В Одессе депутат от Партии Шария на заседании горсовета снял украинские флаги с рабочих мест. Видео

На видео, опубликованном изданием, видно, как Фрейман срывает украинскую символику и отбрасывает в сторону.
За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности по ст. 338 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
"Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии один из депутатов собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет", – говорится в сообщении.
Надругательство над государственными символами в Украине наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.
Фрейман прокомментировал в Facebook открытие против него уголовного производства.
"Маразм крепчал, крепчает и будет крепчать", – написал он.
На сессии Одесского городского совета 15 февраля депутаты обсуждали выделение средств на нужды территориальной обороны. Фрейман заявил, что РФ отводит войска от границ Украины, а выделение средств на территориальную оборону – это "пиар-кампания [президента Украины Владимира] Зеленского", сообщает агентство УНН.