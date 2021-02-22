Шарий не явился на допрос в СБУ

СБУ пригласила блогера Анатолия Шария вместе с адвокатом на 25 февраля для ознакомления с материалами производства, которые служили основанием для сообщения о подозрении блогеру.

Украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в госизмене, не явился на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает СБУ.

"Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не появился. Его неявку можно трактовать как сокрытие от следствия", – говорится в сообщении.

СБУ также пригласила Шария вместе с адвокатом 25 февраля для ознакомления с материалами производства, которые служили основанием для сообщения о подозрении блогеру.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля; если он не явится, его могут объявить в розыск. Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

В комментарии "Украинской правде" в тот же день пресс-служба СБУ рассказала, что сообщение о подозрении и повестка о вызове были высланы блогеру не только на физический адрес, но и на электронные ящики, страницы в социальных сетях и мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон. В спецслужбе отметили, что, судя по постам Шария в соцсетях, где он читает текст подозрения, "подозрение дошло до адресата".

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что журналистов и общественность теперь интересует, будет ли запрещена Партия Шария. По ее словам, Минюст может инициировать запрет политической партии, но автоматически этого не произойдет, тем более что формально партия зарегистрирована на другое лицо – Виктора Шария.