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ПОЛИТИКА

Минюст Украины не получал данных о нарушениях со стороны Партии Шария, которые позволили бы запретить ее деятельность

В Минюсте Украины заявили, что обратятся в суд, если получат от правоохранителей доказательства каких-либо нарушений Партией Шария.

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В Минюсте подчеркнули, что деятельность политической партии может быть запрещена только по решению суда
В Минюсте подчеркнули, что деятельность политической партии может быть запрещена только по решению суда
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции не получало от правоохранительных органов сообщений о нарушениях законодательства Украины Партией Шария, которые могли бы стать основанием для обращения в суд с инициативой о запрете деятельности партии. Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Укринформа", опубликованном 19 февраля.

"Выявление нарушений Конституции и законов Украины в деятельности политических партий осуществляется соответствующими правоохранительными органами. По состоянию на дату предоставления ответа в Министерство юстиции Украины сообщений о нарушениях действующего законодательства партией от правоохранительных органов не поступало. В случае поступления от правоохранительных органов доказательных материалов выявления признаков нарушения партией требований статей 36 и 37 Конституции Украины, статьи 5 закона, что является основанием для применения соответствующих санкций, Министерство юстиции Украины обратится в суд в порядке, установленном действующим законодательством", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что деятельность политической партии может быть запрещена только по решению суда.

16 февраля СБУ объявила пропагандисту Анатолию Шарию подозрение в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля, если он не явится – его могут объявить в розыск. Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой" и заявил, что подозрение и вызов на допрос не получал.

В комментарии "Украинской правде" в тот же день пресс-служба СБУ рассказала, что сообщение о подозрении и повестка о вызове были высланы блогеру не только на физический адрес, но и на электронные ящики, страницы в социальных сетях и мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон. В спецслужбе отметили, что судя по постам Шария в соцсетях, где он читает текст подозрения, "подозрение дошло до адресата".

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что журналистов и общественность теперь интересует, будет ли запрещена Партия Шария. По ее словам, Минюст может инициировать запрет политической партии, но автоматически этого не произойдет, тем более, что формально партия зарегистрирована на другое лицо – Виктора Шария. 

В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования. В том же году получил политическое убежище в Литве. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.

Теги: СБУ, Министерство юстиции, Минюст, Анатолий Шарий, Партия Шария
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