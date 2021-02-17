Шарий: Слабо стать понимать языка и повестка не получать и не видеть

Блогер и политик Анатолий Шарий опубликовал скриншот адресованной ему повестки СБУ с вызовом на допрос и заявил, что не получал ее.

Блогер и политик Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в госизмене, заявил, что подозрение и повестка о вызове на допрос не были ему вручены. Об этом он написал в Facebook.

Повестку о вызове на допрос СБУ направила по адресу: Киев, улица Вадима Гетьмана, 43. Шарий заявил, что по этому адресу он никогда не жил.

"Я, конечно, что-то слышал на телевидении и в Telegram, но ввиду продолжительного проживания в ЕС слабо стать понимать языка и повестка не получать и не видеть. Потому никакого подозрения мне не объявлено, а повестки не вручено. Расслабьтесь", – написал он. Орфография и пунктуация автора сохранены.

По данным реестра прав на недвижимое имущество, которые приводит "Украинская правда", Шарий наполовину владеет квартирой на улице Вадима Гетьмана, но в доме под другим номером: не 43, а 46а.

Скриншот: pravda.com.ua

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля, если он не явится – его могут объявить в розыск. Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

В комментарии "Украинской правде" в тот же день пресс-служба СБУ рассказала, что сообщение о подозрении и повестка о вызове были высланы блогеру не только на физический адрес, но и на электронные ящики, страницы в социальных сетях и мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон. В спецслужбе отметили, что, судя по постам Шария в соцсетях, где он читает текст подозрения, "подозрение дошло до адресата".

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что журналистов и общественность теперь интересует, будет ли запрещена "Партия Шария". По ее словам, Минюст может инициировать запрет политической партии, но автоматически этого не произойдет, тем более, что формально партия зарегистрирована на другое лицо – Виктора Шария.