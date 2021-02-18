Однофамилец Шария рассказал, что получил $500 за регистрацию партии на его имя, но теперь хочет отозвать свое разрешение

Житель Днепра Виктор Шарий хочет запретить Партии Шария использовать свою фамилию в названии.

Виктор Шарий: Начинают подкалывать, стебаться, а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить во всем этом точку Скриншот: hromadske / YouTube

Житель Днепра Виктор Шарий, который "одолжил" свои данные для регистрации Партии Шария, хочет отменить свое разрешение. Об этом он рассказал в интервью hromadske.

Мужчина рассказал, что в 2019 году, перед выборами в Верховную Раду, представители политика и блогера Анатолия Шария связались с Виктором и предложили ему $500 за согласие, чтобы на его имя и фамилию была зарегистрирована партия. Также житель Днепра, по его словам, получал от блогера по 10 тыс. грн в месяц просто за то, что партия носит его имя.

"Сейчас я уже здесь, в Киеве, даю показания. Ну как? Объяснения, чтобы закончить с этим навсегда, с Партией Шария. Я хочу дальше жить своей жизнью, как раньше... Я хочу забрать то разрешение, которое я ему давал, чтобы он больше не смог воспользоваться моей фамилией", – сказал Шарий.

На решение отозвать свое имя из названия партии, по словам Виктора Шария, повлияло открытие против политика уголовного дела. Он сказал, что не хочет быть "соучастником". Кроме того, его отношение к тезке поменялось, в частности, из-за того, что блогер соврал о задержании и избиении Виктора сотрудниками СБУ. "Это все вранье", – сказал он.

Кроме того, Виктор Шарий устал от шуток окружающих на эту тему. "Начинают подкалывать, стебаться, а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить во всем этом точку", – пояснил он.

Он признал, что лично общался с тезкой, но отказался сообщить о чем. По словам Виктора Шария, блогер еще не знает о его решении.

В октябре 2020 года в пресс-службе Окружного административного суда Киева заявляли, что Виктор Шарий обратился в ОАСК с требованием запретить деятельность Партии Шария, так как "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия". В обращении истец отмечал, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля, если он не явится – его могут объявить в розыск. Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой" и заявил, что подозрение и вызов на допрос не получал.

В комментарии "Украинской правде" в тот же день пресс-служба СБУ рассказала, что сообщение о подозрении и повестка о вызове были высланы блогеру не только на физический адрес, но и на электронные ящики, страницы в социальных сетях и мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон. В спецслужбе отметили, что судя по постам Шария в соцсетях, где он читает текст подозрения, "подозрение дошло до адресата".

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что журналистов и общественность теперь интересует, будет ли запрещена Партия Шария. По ее словам, Минюст может инициировать запрет политической партии, но автоматически этого не произойдет, тем более, что формально партия зарегистрирована на другое лицо – Виктора Шария.

В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования. В том же году получил политическое убежище в Литве. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.