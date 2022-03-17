"Разрушьте эту стену". Зеленский призвал Шольца помочь остановить войну в Украине. Канцлер отреагировал

"За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились, что чувствовали раньше. И чего вы наверняка пока не все замечаете. Но вы – будто снова за стеной. Да, не за Берлинской. Но посреди Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимаетесь вами, хотя может помочь", – отметил он.
Президент упрекнул Германию в том, что та не услышала украинские власти, когда они предупреждали, что российские "Северные потоки" – это оружие и подготовка к большой войне.
"Сейчас торговые маршруты между вами и государством, вновь принесшим в Европу жестокую войну, – колючая проволока над стеной. Над новой стеной, разделяющей Европу. И вы не видите, что за этой стеной, а она между нами, между людьми в Европе. И потому не все чувствуете вполне то, что сегодня переживаем мы", – подчеркнул он.
Зеленский, процитировав президента США Рональда Рейгана во время его выступления в Берлине в 1987 году, призвал немецкую власть разрушить эту стену.
"Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете. И чем ваши потомки будут гордиться? Поддержите нас. Поддержите мир. Поддержите каждого украинца. Остановите войну! Помогите нам остановить ее", – обратился он.
Шольц отреагировал на призыв Зеленского публикацией в Twitter.
"Я благодарю президента Зеленского за его сильные слова в Бундестаге. Мы видим: Россия ведет свою жестокую войну каждый день, с ужасными потерями. Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы дать дипломатии шанс и положить конец войне", – написал он.
Ich danke @ZelenskyyUa für seine eindringlichen Worte im #Bundestag. Wir sehen: Russland treibt seinen grausamen Krieg jeden Tag weiter, mit schrecklichen Verlusten. Wir fühlen uns verpflichtet, alles zu tun, damit die Diplomatie eine Chance hat und der Krieg beendet wird.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)