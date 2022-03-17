"Разрушьте эту стену". Зеленский призвал Шольца помочь остановить войну в Украине. Канцлер отреагировал

"За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились, что чувствовали раньше. И чего вы наверняка пока не все замечаете. Но вы – будто снова за стеной. Да, не за Берлинской. Но посреди Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимаетесь вами, хотя может помочь", – отметил он.

Президент упрекнул Германию в том, что та не услышала украинские власти, когда они предупреждали, что российские "Северные потоки" – это оружие и подготовка к большой войне.

"Сейчас торговые маршруты между вами и государством, вновь принесшим в Европу жестокую войну, – колючая проволока над стеной. Над новой стеной, разделяющей Европу. И вы не видите, что за этой стеной, а она между нами, между людьми в Европе. И потому не все чувствуете вполне то, что сегодня переживаем мы", – подчеркнул он.

Зеленский, процитировав президента США Рональда Рейгана во время его выступления в Берлине в 1987 году, призвал немецкую власть разрушить эту стену.

"Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете. И чем ваши потомки будут гордиться? Поддержите нас. Поддержите мир. Поддержите каждого украинца. Остановите войну! Помогите нам остановить ее", – обратился он.

Шольц отреагировал на призыв Зеленского публикацией в Twitter.

"Я благодарю президента Зеленского за его сильные слова в Бундестаге. Мы видим: Россия ведет свою жестокую войну каждый день, с ужасными потерями. Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы дать дипломатии шанс и положить конец войне", – написал он.

Ich danke @ZelenskyyUa für seine eindringlichen Worte im #Bundestag. Wir sehen: Russland treibt seinen grausamen Krieg jeden Tag weiter, mit schrecklichen Verlusten. Wir fühlen uns verpflichtet, alles zu tun, damit die Diplomatie eine Chance hat und der Krieg beendet wird. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)