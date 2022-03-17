Байден назвал Путина кровавым диктатором и бандитом

Байден вчера сказал, что Путин – военный преступник, а сегодня использовал более жесткую формулировку Фото: ЕРА

Трансляцию мероприятия вел канал C-SPAN.

Байден говорил о роли Ирландии – нейтральной страны – в усилиях Запада по сдерживанию агрессии РФ против Украины. По его мнению, Ирландия "сделала шаг вперед" в этом процессе.

"Ирландия и Великобритания стоят вместе против кровавого диктатора, отъявленного бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", – добавил президент США и подчеркнул, что Путин платит высокую цену за агрессию РФ против Украины.

День святого Патрика – национальный праздник в Ирландии в честь христианского святого, который жил в IV–V веках нашей эры и считается покровителем Ирландии. Праздник также является одним из любимых для американцев, отмечает "Голос Америки". По данным канала, в США проживает около 34 млн человек с ирландскими корнями.

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