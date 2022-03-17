Байден назвал Путина кровавым диктатором и бандитом

Трансляцию мероприятия вел канал C-SPAN.
Байден говорил о роли Ирландии – нейтральной страны – в усилиях Запада по сдерживанию агрессии РФ против Украины. По его мнению, Ирландия "сделала шаг вперед" в этом процессе.
"Ирландия и Великобритания стоят вместе против кровавого диктатора, отъявленного бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", – добавил президент США и подчеркнул, что Путин платит высокую цену за агрессию РФ против Украины.
День святого Патрика – национальный праздник в Ирландии в честь христианского святого, который жил в IV–V веках нашей эры и считается покровителем Ирландии. Праздник также является одним из любимых для американцев, отмечает "Голос Америки". По данным канала, в США проживает около 34 млн человек с ирландскими корнями.
Война России против Украины. Главное
17 марта 2021 года вышло интервью Байдена ABC, в котором он подтвердил, что считает российского президента убийцей. Путин позже ответил на слова Байдена. Он пожелал лидеру США здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется".
После встречи с Байденом в Женеве 16 июня того же года Путин заявил: "По поводу резких заявлений... После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили".
15 марта 2022 года верхняя палата Конгресса США – Сенат – единогласно приняла резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника из-за вторжения РФ в Украину.
Байден в тот же день, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает Путина военным преступником.