Путин назвал "национал-предателями" россиян, которые ориентируются на Запад, и анонсировал "самоочищение" общества РФ

Путин сказал, что страны Запада хотят "загнать за Можай" РФ, превратить ее "в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность" и "расчленить в лучшем для них варианте Россию". По его мнению, "это не выйдет".

"Да, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию, – рассуждал Путин. – Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению – по их мнению! – признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты".

Он считает, что Запад хочет "расколоть" общество в России, "спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций", введенных за вторжение в Украину.

Глава Кремля анонсировал "самоочищение" общества от "предателей".

"Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну", – заявил он.

"Радио Свобода" назвало речь, которую произнес Путин, программной и отметило, что место и время, выбранные им, "могут показаться неуместными".

По наблюдению СМИ, многие россияне – пользователи соцсетей расценили заявления Путина как явную угрозу репрессий, "причем отнюдь не только против открытых оппозиционеров".

Война России против Украины. Главное