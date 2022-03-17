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Путин назвал "национал-предателями" россиян, которые ориентируются на Запад, и анонсировал "самоочищение" общества РФ

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Слова Путина в российском обществе восприняли как угрозу репрессий
Слова Путина в российском обществе восприняли как угрозу репрессий
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин, выступая 16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, назвал "национал-предателями" граждан РФ, которые ориентируются на Запад. Расшифровка его выступления опубликована на сайте Кремля.

Путин сказал, что страны Запада хотят "загнать за Можай" РФ, превратить ее "в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность" и "расчленить в лучшем для них варианте Россию". По его мнению, "это не выйдет".  

"Да, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию, – рассуждал Путин. – Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению – по их мнению! – признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты".

Он считает, что Запад хочет "расколоть" общество в России, "спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций", введенных за вторжение в Украину. 

Глава Кремля анонсировал "самоочищение" общества от "предателей". 

"Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну", – заявил он. 

"Радио Свобода" назвало речь, которую произнес Путин, программной и отметило, что место и время, выбранные им, "могут показаться неуместными".

По наблюдению СМИ, многие россияне – пользователи соцсетей расценили заявления Путина как явную угрозу репрессий, "причем отнюдь не только против открытых оппозиционеров". 

Война России против Украины. Главное

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, репрессии, российская агрессия, война России против Украины, русские
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