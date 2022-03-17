"Мир отвернулся от России". Шварценеггер рассказал россиянам, что правительство РФ скрывает от народа правду о нападении на Украину

Видео актера сопровождается российскими субтитрами. В самом начале Шварценеггер упомянул о том, что его с РФ связывают давние дружеские отношения.

"Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве. Я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю. Знаете, случаются такие моменты, вот такие неправильные, и тогда нам нельзя молчать. С вашим правительством все то же самое. Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения. Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имеющие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет", – заявил он.

Шварценеггер напомнил россиянам, что 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск.

"Со всего мира только четыре страны проголосовали вместе с Россией. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Знаю, что российский народ не в курсе того, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это – пропаганда и дезинформация. А президенту Путину я скажу: "Вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну", – отметил актер.

В конце обращения Шварценеггер поддержал россиян, которые, несмотря на аресты, выходят на антивоенные протесты в РФ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)