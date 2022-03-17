Депутат Бундестага: Путин использует страх и террор как политическое оружие

"Путин использует страх и террор как политическое оружие. И против Украины и против Европы. Развязанная война против мирного населения, а также сообщения о похищении парамедиков еще раз раскрывают гнусный характер путинской диктатуры. Страх – его мафиозный метод. Путин хочет, чтобы его боялись все, а он не боялся ничего. Но он уже в страхе перед идеями демократии и свободы. Идеями, которые он давит внутри собственной страны и против которых воюет в Украине", – сказал Вагнер.

Он убежден, что Путин не сможет победить Украину.

"Нас переполняет воля свободного украинского народа к противостоянию с российским террором. И мы согласны с нашими украинскими друзьями: Путину никогда не победить европейский дух свободы, демократии и справедливости, – заявил политик. – Военные преступления Путина против Украины квалифицируют путинскую Россию как террористический режим".