Депутат Бундестага: Путин использует страх и террор как политическое оружие

"Путин использует страх и террор как политическое оружие. И против Украины и против Европы. Развязанная война против мирного населения, а также сообщения о похищении парамедиков еще раз раскрывают гнусный характер путинской диктатуры. Страх – его мафиозный метод. Путин хочет, чтобы его боялись все, а он не боялся ничего. Но он уже в страхе перед идеями демократии и свободы. Идеями, которые он давит внутри собственной страны и против которых воюет в Украине", – сказал Вагнер.
Он убежден, что Путин не сможет победить Украину.
"Нас переполняет воля свободного украинского народа к противостоянию с российским террором. И мы согласны с нашими украинскими друзьями: Путину никогда не победить европейский дух свободы, демократии и справедливости, – заявил политик. – Военные преступления Путина против Украины квалифицируют путинскую Россию как террористический режим".
В плен российских оккупантов попала Юлия Паевская (Тайра) – известный волонтер и парамедик. Об этом сообщили 16 марта волонтеры Наталья Воронкова и Диана Макарова. Воронкова добавила, что вместе с Паевской в плен попал ее водитель Сергей.
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду под названием "Ангелы Тайры". По данным "АрмияInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации военного получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.
Признана народным героем Украины. Участница Invictus Games.