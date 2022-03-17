"Это самые тяжкие военные преступления". Вакарчук показал, как медики борются за жизнь детей, которые попали под обстрел оккупантов

"Это самое страшное видео, которое я когда-либо снимал. Вы, наверное, слышали, что эти дети вместе со взрослыми пытались вырваться из блокадного Мариуполя. Гражданские люди со своими детьми, на своих авто, большой колонной выезжали. И по ним был открыт огонь оккупантами. Российские захватчики ранили нескольких детей. Некоторым пришлось ампутировать ножки. Это самые тяжкие военные преступления – против детей! А вся их вина перед россиянами в том, что эти дети – украинцы, живущие в своей независимой стране", – написал Вакарчук.

Он отметил, что обнародовал видео раненых детей для того, чтобы мир увидел "преступления извращенцев из России".

"Мир должен готовиться к крупнейшему международному трибуналу со времен Нюрнберга. Не знаю, есть ли еще смысл искать человечности там, но одно видео записал для матерей русских убийц", – заявил артист.

Обращаясь к матерям российских оккупантов, Вакарчук призвал их остановить войну.

"Мы находимся в реанимации, где наши врачи доблестно борются в буквальном смысле за жизнь детей, которые были ранены русскими ракетами просто за то, что они живут в независимой стране. Я хочу, чтобы вы увидели это и остановили свою безумную власть. Не бойтесь. Прекратите бояться. Выйдите на площади! Посмотрите, что они делают с нашими детьми прямо сейчас. Остановите войну", – призвал певец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)