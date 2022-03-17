Из-за российской агрессии против Украины погибло 108 детей

"По состоянию на утро 17 марта погибло 108 детей и более 120 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15 Сумской – 14, и Херсонской – 10 областях", – говорится в сообщении.
В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой – 119, Харьковской – 77, Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21 и г. Киеве – 24. Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.
Как подчеркивает Офис генпрокурора, эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.
В Запорожской области в результате заминирования военнослужащими страны-агрессора взорвался автомобиль с мирными жителями, в результате которого погиб шестилетний ребенок.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 марта, подтверждены 726 жертв и 1174 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могло порядка 20 тыс. горожан.