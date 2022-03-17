Из-за российской агрессии против Украины погибло 108 детей

Более 120 детей украинских детей были ранены во время войны в Украине Фото: EPA

"По состоянию на утро 17 марта погибло 108 детей и более 120 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15 Сумской – 14, и Херсонской – 10 областях", – говорится в сообщении.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой – 119, Харьковской – 77, Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21 и г. Киеве – 24. Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Как подчеркивает Офис генпрокурора, эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

В Запорожской области в результате заминирования военнослужащими страны-агрессора взорвался автомобиль с мирными жителями, в результате которого погиб шестилетний ребенок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)