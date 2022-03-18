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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара по Львовскому авиационно-ремонтному заводу один человек получил ранения – ОГА

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Козицкий: Когда вы публикуете фото, видео или комментарии до того, как это делают официальные источники, вы становитесь информаторами для врага
Козицкий: Когда вы публикуете фото, видео или комментарии до того, как это делают официальные источники, вы становитесь информаторами для врага
Фото: Максим Козицький / Facebook

Четыре ракеты российских оккупантов утром 18 марта попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Утром враг нанес ракетный удар по Львову. Четыре ракеты попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Две ракеты перехватили Вооруженные силы Украины. Их сбили на территории Львовской области. Ракеты враг выпустил из акватории Черного моря. По состоянию на данный момент спасатели завершают тушение пожара. Жертв на месте взрыва нет. Один человек ранен, он находится в состоянии средней тяжести", – сообщил Козицкий.

Глава ОВА призвал не публиковать информацию о взрывах или ударах раньше, чем она появляется в официальных источниках.

"Обращаюсь к руководителям предприятий, представителям власти, журналистам и просто активным пользователям соцсетей. Когда вы публикуете фото, видео или комментарии до того, как это делают официальные источники, вы становитесь информаторами для врага. Наш информационный фронт должен работать на нас, а не на оккупанта", – написал Козицкий.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/4901551479881487

Об обстреле территории в районе Львовского аэропорта утром 18 марта сообщал мэр Львова Андрей Садовый. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировало, что оккупанты выпустили шесть крылатых ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

13 марта была совершена ракетная атака по Яворовскому полигону в 30 км от Львова. "Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.

Тогда в результате ракетной атаки по полигону погибло 35 человек, 134 получили ранения. 10 раненых по состоянию на 14 марта находились в тяжелом состоянии.

Теги: Львов, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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