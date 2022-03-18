В результате удара по Львовскому авиационно-ремонтному заводу один человек получил ранения – ОГА

Козицкий: Когда вы публикуете фото, видео или комментарии до того, как это делают официальные источники, вы становитесь информаторами для врага Фото: Максим Козицький / Facebook

"Утром враг нанес ракетный удар по Львову. Четыре ракеты попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Две ракеты перехватили Вооруженные силы Украины. Их сбили на территории Львовской области. Ракеты враг выпустил из акватории Черного моря. По состоянию на данный момент спасатели завершают тушение пожара. Жертв на месте взрыва нет. Один человек ранен, он находится в состоянии средней тяжести", – сообщил Козицкий.

Глава ОВА призвал не публиковать информацию о взрывах или ударах раньше, чем она появляется в официальных источниках.

"Обращаюсь к руководителям предприятий, представителям власти, журналистам и просто активным пользователям соцсетей. Когда вы публикуете фото, видео или комментарии до того, как это делают официальные источники, вы становитесь информаторами для врага. Наш информационный фронт должен работать на нас, а не на оккупанта", – написал Козицкий.

Об обстреле территории в районе Львовского аэропорта утром 18 марта сообщал мэр Львова Андрей Садовый. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировало, что оккупанты выпустили шесть крылатых ракет.

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