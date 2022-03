Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг

The Bank of New York Mellon появился после слияния старейшего банка США The Bank of New York и Mellon Financial Corporation Фото: bnymellon / Instagram

"BNY Mellon прекратил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями. Мы продолжим работать с многонациональными клиентами, которые зависят от наших услуг по хранению и ведению учета для управления их рисками", – говорится в сообщении.

Также банк перечисляет $1 млн на "дальнейшие гуманитарные усилия".

Ожидается, что санкции, введенные против РФ, и приостановка инвестиций приведут к единовременному сокращению дохода примерно на $100 млн в первом квартале, а также окажут влияние на годовой доход примерно на $80–100 млн в будущем.

The Bank of New York Mellon – американская холдинговая компания, образовавшаяся в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. С 2011 года входит в список глобально системно значимых банков.

The Bank of New York был основан в 1784 году и является старейшим банком США, а также 20-м среди старейших банков мира.