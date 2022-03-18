ГОРДОН
 
 
МИР

Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
The Bank of New York Mellon появился после слияния старейшего банка США The Bank of New York и Mellon Financial Corporation
The Bank of New York Mellon появился после слияния старейшего банка США The Bank of New York и Mellon Financial Corporation
Фото: bnymellon / Instagram

Американский Bank of New York Mellon приостановил новый банковский бизнес в России и инвестиции в российские ценные бумаги. Об этом пресс-служба финучреждения заявила 17 марта.

"BNY Mellon прекратил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями. Мы продолжим работать с многонациональными клиентами, которые зависят от наших услуг по хранению и ведению учета для управления их рисками", – говорится в сообщении.

Также банк перечисляет $1 млн на "дальнейшие гуманитарные усилия".

Ожидается, что санкции, введенные против РФ, и приостановка инвестиций приведут к единовременному сокращению дохода примерно на $100 млн в первом квартале, а также окажут влияние на годовой доход примерно на $80–100 млн в будущем.

The Bank of New York Mellon – американская холдинговая компания, образовавшаяся в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. С 2011 года входит в список глобально системно значимых банков.

The Bank of New York был основан в 1784 году и является старейшим банком США, а также 20-м среди старейших банков мира.

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, банки, война, экономика, война России против Украины, ценные бумаги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (39083)
2
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (31736)
3
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (26183)
4
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (25944)
5
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (24441)
6
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (21661)
7
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (21113)
8
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (19813)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS