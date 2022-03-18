Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг

"BNY Mellon прекратил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями. Мы продолжим работать с многонациональными клиентами, которые зависят от наших услуг по хранению и ведению учета для управления их рисками", – говорится в сообщении.
Также банк перечисляет $1 млн на "дальнейшие гуманитарные усилия".
Ожидается, что санкции, введенные против РФ, и приостановка инвестиций приведут к единовременному сокращению дохода примерно на $100 млн в первом квартале, а также окажут влияние на годовой доход примерно на $80–100 млн в будущем.
The Bank of New York Mellon – американская холдинговая компания, образовавшаяся в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. С 2011 года входит в список глобально системно значимых банков.
The Bank of New York был основан в 1784 году и является старейшим банком США, а также 20-м среди старейших банков мира.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора.