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"Самый недостойный момент, который пришлось пережить". После выступления Зеленского в Бундестаге разгорелся скандал

Коалиция не захотела обсуждать ситуацию в Украине после выступления Зеленского
Коалиция не захотела обсуждать ситуацию в Украине после выступления Зеленского
Фото: EPA

17 марта после виртуального выступления президента Украины Владимира Зеленского в немецком парламента произошла "бурная перепалка", сообщил канал Welt.

Во время выступления Зеленский благодарил западные страны за помощь Украине в условиях российских агрессии, но критиковал Германию за тесные связи с Россией и отказ вовремя ввести санкции. Он использовал метафору о стене, которая разделят разные страны в Европе, намекнув на Берлинскую стену, которая когда-то разделяла Германию на восточную и западную части

"Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы? Потому что это – стена. Стена, которую кто-то не замечает. Но о которую бьемся мы. Пока сражаемся за то, чтобы сохранить свой народ", – сказал президент.

Присутствующие в Бундестаге (депутаты, члены кабинета министров и представители федеральных земель) стоя аплодировали Зеленскому, но после этого, как отметил журнал Der Spiegel, "начался фарс, который, вероятно, может быть только в немецком парламенте". Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт поздравила нескольких депутатов с днем рождения, а затем перешла к повестке дня – обсуждению ситуации с коронавирусом. 

Зеленскому в Бундестаге аплодировали стоя. Фото: EPA
Зеленскому в Бундестаге аплодировали стоя. Фото: EPA

Это вызвало возмущение оппозиционных фракций. Некоторые считали неуместным обсуждать текущие проблемы сразу после "столь откровенного и эмоционального" выступления Зеленского, сообщила "Немецкая волна". Председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил провести дебаты о войне в Украине.

"После такой речи украинского президента именно сейчас правильный момент для того, чтобы подвести промежуточный итог, ответить на вопрос, правильно ли мы действуем, есть ли решения, которые следует пересмотреть", – сказал он.

Предложение ХДС/ХСС поддержали правые популисты из "Альтернативы для Германии" и посткоммунисты из фракции Левой партии, что бывает крайне редко, отметила радиостанция. Но три фракции коалиции отклонили это предложение.

Ян Корте из Левой партии назвал решение коалиции "абсолютно нелепым".

"Вы должны быть осторожны, чтобы не стать таким высокомерным через 100 дней, как другие через 16 лет", – сказал он в адрес канцлера Олафа Шольца, который тоже присутствовал на заседании. 

Член фракции ХДС/ХСС, бывший министр по охране окружающей среды Норберт Реттген написал в Twitter после заседания: "Сегодня был самый недостойный момент в Бундестаге, который я когда-либо переживал!" 

Контекст:

Германия является одним из главных торговых партнеров Украины в Евросоюзе, отметила "Немецкая волна". В 2021 году торговый баланс между странами полностью восстановился после спада, вызванного пандемией коронавируса, и снова составил €7,7 млрд.

С начала 2014 года, когда Россия оккупировала часть территории Украины, Германия выделила Украине около 2 млрд. В начале февраля 2022 года Шольц сообщил, что ЕС выделит Украине еще 3,8 млрд, уточнив, что Германия стала самым крупным донором этой помощи.

Украинские власти критиковали Германию за отказ предоставить ей оружие и блокировку его поставок через НАТОПосол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен объясняла это тем, что для Германии восточная часть Европы – особая часть мира. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – сказала она.

До начала вторжения РФ в Украину Германия пообещала предоставить Украине 5 тыс. защитных касок, эту помощь неоднозначно восприняли в Киеве. "5 тыс. касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет отправить дальше в поддержку? Подушки?" – сказал мэр Киева Виталий Кличко, который во время спортивной карьеры жил и тренировался в Германии. 

Через два дня после нападения России на Украину Германия решила передать Украине летальное оружие, в том числе противотанковое и ракеты к зенитным комплексам Stinger. "Российское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг – поддерживать Украину в меру наших возможностей", – отметил канцлер. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Германия, Украина, Берлинская стена, Норберт Реттген, Бундестаг, Владимир Зеленский, война России против Украины, Альтернатива для Германии, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Фридрих Мерц, Олаф Шольц
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