"Самый недостойный момент, который пришлось пережить". После выступления Зеленского в Бундестаге разгорелся скандал

Во время выступления Зеленский благодарил западные страны за помощь Украине в условиях российских агрессии, но критиковал Германию за тесные связи с Россией и отказ вовремя ввести санкции. Он использовал метафору о стене, которая разделят разные страны в Европе, намекнув на Берлинскую стену, которая когда-то разделяла Германию на восточную и западную части.

"Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы? Потому что это – стена. Стена, которую кто-то не замечает. Но о которую бьемся мы. Пока сражаемся за то, чтобы сохранить свой народ", – сказал президент.

Присутствующие в Бундестаге (депутаты, члены кабинета министров и представители федеральных земель) стоя аплодировали Зеленскому, но после этого, как отметил журнал Der Spiegel, "начался фарс, который, вероятно, может быть только в немецком парламенте". Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт поздравила нескольких депутатов с днем рождения, а затем перешла к повестке дня – обсуждению ситуации с коронавирусом.

Зеленскому в Бундестаге аплодировали стоя. Фото: EPA

Это вызвало возмущение оппозиционных фракций. Некоторые считали неуместным обсуждать текущие проблемы сразу после "столь откровенного и эмоционального" выступления Зеленского, сообщила "Немецкая волна". Председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил провести дебаты о войне в Украине.

"После такой речи украинского президента именно сейчас правильный момент для того, чтобы подвести промежуточный итог, ответить на вопрос, правильно ли мы действуем, есть ли решения, которые следует пересмотреть", – сказал он.

Предложение ХДС/ХСС поддержали правые популисты из "Альтернативы для Германии" и посткоммунисты из фракции Левой партии, что бывает крайне редко, отметила радиостанция. Но три фракции коалиции отклонили это предложение.

Ян Корте из Левой партии назвал решение коалиции "абсолютно нелепым".

"Вы должны быть осторожны, чтобы не стать таким высокомерным через 100 дней, как другие через 16 лет", – сказал он в адрес канцлера Олафа Шольца, который тоже присутствовал на заседании.

Член фракции ХДС/ХСС, бывший министр по охране окружающей среды Норберт Реттген написал в Twitter после заседания: "Сегодня был самый недостойный момент в Бундестаге, который я когда-либо переживал!"

Das war heute der würdeloseste Moment im Bundestag, den ich je erlebt habe! — Norbert Röttgen (@n_roettgen) March 17, 2022