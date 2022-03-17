Зеленский упрекнул Германию в сотрудничестве с РФ: Мы слышали, что это экономика. Но это был цемент для новой стены

"Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, часть из которых запоздала. После санкций, которых явно мало, чтобы остановить эту войну. И после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну", – упрекнул Зеленский Германии.

Он напомнил, что Германия не отреагировала должным образом на заявления, что "Северные потоки" – это оружие и подготовка к великой войне.

"Мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика. Экономика. Это был цемент для новой стены. Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле – это камни. Камни для новой стены", – подчеркнул президент.

Зеленский упрекнул власти Германии в нежелании вводить превентивные санкции против РФ перед началом войны, как этого просила Украина.

"Когда мы просили о превентивных санкциях, мы обращались в Европу, мы обращались во многие страны. Мы обращались к вам. Санкции такие, чтобы агрессор почувствовал, что вы сила. Мы видели затягивание. Мы ощутили сопротивление. Мы поняли, что вы хотите продолжить экономику. Экономика. Экономика. И сейчас торговые маршруты между вами и государством, вновь принесшим в Европу жестокую войну, – колючая проволока над стеной. Над новой стеной, разделяющей Европу", – добавил он.

В то же время украинский президент выразил благодарность немецкому бизнесу и политикам, которые "поставили мораль и человечность выше бухгалтерии, выше экономики".

"И благодарен политикам, которые все же пытаются... Пытаются сломать эту стену. Которые между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь. Которые поддерживают усиление санкций против России. Которые не колеблются, отключать или нет Россию от SWIFT. Которые знают, что нужно эмбарго на торговлю с Россией. На импорт оттуда всего, что спонсирует эту войну", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)