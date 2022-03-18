  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"

"Меня интересовало, почему такое гробовое тотальное молчание. Я задавался вопросом, что там происходит? Может быть, их взяли в плен? У кого-то выкрали семью? Загоняют иголки, что-то такое страшное говорят, так угрожают, что прямо поголовно все молчат. Один из комментариев, который поступил оттуда, это, по-моему, касалось [российского комика] Руслана Белого, мол, я не против уехать в другую страну и что-то сказать, но тут мои родители, я не хотел бы создавать проблемы своей семье. Так вот у Регины Тодоренко родители остались в Одессе. Соответственно, ее родителям никто угрожать не может. Тодоренко могла бы поехать в другую страну и оттуда начать говорить. За Регину безумно стыдно, вообще не понимаю, как это так. Тем более что ее родители живут в Одессе", – сказал блогер.

9 марта Тодоренко, которая не высказывает свою позицию о войне России в Украине, на своей странице в Instagram устроила разбор гардероба.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)