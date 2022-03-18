Оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Утром 18 марта Подольский район Киева подвергся обстрелу российских захватчиков, в результате попадания остатков сбитой ракеты жилая пятиэтажка загорелась с первого по третий этаж. По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98, травмированы четверо. Один человек погиб. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала
в Telegram фото последствий обстрела.