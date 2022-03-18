В Киеве мародеры метят оставшиеся без хозяев квартиры. Видео

"Будьте бдительны! В Киеве мародеры метят оставшиеся без хозяев квартиры", – говорится в сообщении Усова.
Так чиновник прокомментировал опубликованное Telegram-каналом "Реальный Киев" видео, на котором один из жителей киевской многоэтажки показал оставленные злоумышленниками возле квартир метки, сделанные красной краской, а также приклеенные спички в форме буквы V.
Автор видео отметил, что такие метки стоят "во всем доме".
После массового вторжения РФ в Украину 24 февраля в Киеве осталось около 2 млн жителей из почти 4 млн, сообщал 10 марта мэр Киева Виталий Кличко.
Война России против Украины. Главное
Одной из целей оккупантов является Киев, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.