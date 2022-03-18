В Киеве мародеры метят оставшиеся без хозяев квартиры. Видео

Злоумышленники оставляют возле квартир метки в виде красной краски и приклеенных спичек Скриншот: Реальный Киев / Telegram

"Будьте бдительны! В Киеве мародеры метят оставшиеся без хозяев квартиры", – говорится в сообщении Усова.

Так чиновник прокомментировал опубликованное Telegram-каналом "Реальный Киев" видео, на котором один из жителей киевской многоэтажки показал оставленные злоумышленниками возле квартир метки, сделанные красной краской, а также приклеенные спички в форме буквы V.

Автор видео отметил, что такие метки стоят "во всем доме".

После массового вторжения РФ в Украину 24 февраля в Киеве осталось около 2 млн жителей из почти 4 млн, сообщал 10 марта мэр Киева Виталий Кличко.

Война России против Украины. Главное