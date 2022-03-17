Кличко: Главная цель Путина – взять Киев. Но эти планы разрушились и никогда не будут реализованы

Журналист спросил, к чему Киеву нужно готовиться в ближайшие дни.

"Мы рассматриваем разные варианты развития событий и не исключаем даже худших... Но мы абсолютно исключаем вариант сдачи Киева. Никто из Киева не уйдет. И уже сейчас мы делаем из каждой улицы, из каждого дома, из каждого блокпоста крепость", – сказал Кличко.

Журналист уточнил, как политик реагирует на слухи, что российская армия в ближайшее время попытается опять атаковать Киев.

"Такие планы у [президента РФ Владимира] Путина были три недели назад – взять Киев. Главная его цель – взять столицу. Благодаря нашим ребятам, нашим защитникам эти планы разрушились и никогда не будут реализованы", – заверил мэр города.

Он считает, что обстрелами жилых кварталов Путин хочет посеять панику в городе.

"Паники нет, но есть еще большая ненависть людей. То есть обратный эффект. Общаясь с людьми, я это ощущаю", – сказал Кличко.

Мэр Киева заявил, что сейчас на Западе все удивлены духом украинцев. Как в прошлом спортсмен он убежден: именно дух, а не сила, является решающем фактором в противостоянии.

"Откровенно хочу сказать: я горжусь [нашими людьми]. Как боец, как представитель спорта в прошлом я всегда говорил и могу есть еще раз сказать (это можно перенести на сегодняшнюю ситуацию): ни размер, ни мышцы не играют никакой роли. Большую роль играет сила духа человека. Возможно, сейчас некстати какие-то параллели проводить, но мы знаем, что у россиян большая армия. Мы знаем, что оборудования, ракет и всего остального у нее больше, чем у Украины. Но силы духа такой, как у украинцев, у них нет. И они видят, что россиян никто не ждет, никто им не рад. Цветов и хлеба с солью тоже нет. Ненависть и минимум – просьба, максимум – требование: "Вон домой с нашей земли!". Мы на своей земле. Нам бежать некуда. И те обстрелы, которые сейчас происходят, только добавляют ненависти, чтобы этот корабль как можно быстрее пошел мы знаем куда...", – сказал Кличко.

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