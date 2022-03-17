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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: Главная цель Путина – взять Киев. Но эти планы разрушились и никогда не будут реализованы

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Кличко: Мы абсолютно исключаем вариант сдачи Киева
Кличко: Мы абсолютно исключаем вариант сдачи Киева
Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Киев по-прежнему является главной целью президента РФ Владимира Путина, но он заверил, что никто не допустит "сдачи" столицы оккупантам. Об этом политики заявил в интервью "Украинской правде" 15 марта.

Журналист спросил, к чему Киеву нужно готовиться в ближайшие дни.

"Мы рассматриваем разные варианты развития событий и не исключаем даже худших... Но мы абсолютно исключаем вариант сдачи Киева. Никто из Киева не уйдет. И уже сейчас мы делаем из каждой улицы, из каждого дома, из каждого блокпоста крепость", – сказал Кличко.

Журналист уточнил, как политик реагирует на слухи, что российская армия в ближайшее время попытается опять атаковать Киев.

"Такие планы у [президента РФ Владимира] Путина были три недели назад – взять Киев. Главная его цель – взять столицу. Благодаря нашим ребятам, нашим защитникам эти планы разрушились и никогда не будут реализованы", – заверил мэр города.

Он считает, что обстрелами жилых кварталов Путин хочет посеять панику в городе. 

"Паники нет, но есть еще большая ненависть людей. То есть обратный эффект. Общаясь с людьми, я это ощущаю", – сказал Кличко. 

Мэр Киева заявил, что сейчас на Западе все удивлены духом украинцев. Как в прошлом спортсмен он убежден: именно дух, а не сила, является решающем фактором в противостоянии.  

"Откровенно хочу сказать: я горжусь [нашими людьми]. Как боец, как представитель спорта в прошлом я всегда говорил и могу есть еще раз сказать (это можно перенести на сегодняшнюю ситуацию): ни размер, ни мышцы не играют никакой роли. Большую роль играет сила духа человека. Возможно, сейчас некстати какие-то параллели проводить, но мы знаем, что у россиян большая армия. Мы знаем, что оборудования, ракет и всего остального у нее больше, чем у Украины. Но силы духа такой, как у украинцев, у них нет. И они видят, что россиян никто не ждет, никто им не рад. Цветов и хлеба с солью тоже нет. Ненависть и минимум – просьба, максимум – требование: "Вон домой с нашей земли!". Мы на своей земле. Нам бежать некуда. И те обстрелы, которые сейчас происходят, только добавляют ненависти, чтобы этот корабль как можно быстрее пошел мы знаем куда...", – сказал Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 22-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской и Киевской областях. 

В Офисе президента считают, что оккупанты хотят захватить Киев, чтобы сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.

15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших

16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе. 

17 марта обломки сбитой ракеты попали в 16-этажный дом в Дарницком районе. Один человек погиб.  

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, Виталий Кличко, война, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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