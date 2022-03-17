В Киеве обломки сбитой ракеты попали в 16-этажный дом. Один человек погиб

Информация о происшествии поступила спасателям в 5.02.
"По прибытии спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этажах, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", – сказано в сообщении.
В 5.49 спасатели потушили огонь на площади 20 м².
Из дома было эвакуировано 30 человек, трое их них пострадали. Один человек погиб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.