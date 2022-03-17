В Киеве обломки сбитой ракеты попали в 16-этажный дом. Один человек погиб

Обломки ракеты упали на дом, в результате чего вспыхнул пожар на последнем этаже Скриншот: ДСНС України / Facebook

Информация о происшествии поступила спасателям в 5.02.

"По прибытии спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этажах, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", – сказано в сообщении.

В 5.49 спасатели потушили огонь на площади 20 м².

Из дома было эвакуировано 30 человек, трое их них пострадали. Один человек погиб.

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