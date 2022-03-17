Взрывная волна повредила корпус "Охматдета", на территории больницы нашли осколки ракеты

В результате обстрелов никто в больнице не пострадал.

"В 6 утра вся детская больница "Охматдет" содрогнулась от ракетных ударов неподалеку. Рядом прогремели три взрыва. Одна из вражеских ракет попала в здание недалеко от больницы", – говорится в сообщении.

В педиатрическом корпусе взрывной волной выбило окна. Пол больницы вибрировал от ударов. В отделении неврологии повредило потолок. А на территории больницы обнаружили множество осколков ракеты, в том числе – на балконе отделения хирургии новорожденных.

В настоящее время детская больница "Охматдет" оказывает медицинскую помощь как детям, там и раненым взрослым.



Больницу уже пытались обстрелять. Вскоре после начала вторжения на новом корпусе больницы обнаружили метки для наведения ракет. 6 марта над больницей украинские ПВО сбили крылатую ракету российских войск, сообщили в "Охматдете".

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