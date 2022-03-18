Российские войска по-прежнему хотят взять Киев в осаду и перебрасывают к нему артиллерию – Пентагон

Представители Пентагона ежедневно общаются со СМИ и представляют им свою оценку ситуации в Украине, но делают это анонимно.

В минобороны сделали вывод о Киеве, основываясь на передвижении российских войск и типах вооружений, которые РФ перебрасывает из тыла, чтобы усилить ими своими "наступающие элементы". Речь, в частности, идет об артиллерии, в том числе дальнобойной.

Представитель Пентагона сказал, что переброска артиллерии как раз свидетельствует о том, что российские войска "по-прежнему хотят провести осаду Киева". Они "явно пытаются", особенно вокруг Киева, улучшить свои возможности поражать город издалека, сказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что за последние 24 часа российские войска не приближались к центру Киева.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 17 марта, опубликованной в Facebook, тоже говорилось, что оккупанты не проводили активных наступательных действий в направлении столицы, их усилия "были сосредоточены на удержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев".

"В то же время потери, нанесенные оккупантам украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе", – уверяют в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)