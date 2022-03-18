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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска по-прежнему хотят взять Киев в осаду и перебрасывают к нему артиллерию – Пентагон

Киевские власти заявили, что из каждой улицы в городе создают "крепость"
Киевские власти заявили, что из каждой улицы в городе создают "крепость"
Фото: EPA

Российские войска в Украине по-прежнему планируют взять Киев в осаду. Об этом 17 марта журналистам рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщил CNN.

Представители Пентагона ежедневно общаются со СМИ и представляют им свою оценку ситуации в Украине, но делают это анонимно.

В минобороны сделали вывод о Киеве, основываясь на передвижении российских войск и типах вооружений, которые РФ перебрасывает из тыла, чтобы усилить ими своими "наступающие элементы". Речь, в частности, идет об артиллерии, в том числе дальнобойной. 

Представитель Пентагона сказал, что переброска артиллерии как раз свидетельствует о том, что российские войска "по-прежнему хотят провести осаду Киева". Они "явно пытаются", особенно вокруг Киева, улучшить свои возможности поражать город издалека, сказал чиновник. 

При этом он подчеркнул, что за последние 24 часа российские войска не приближались к центру Киева.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 17 марта, опубликованной в Facebook, тоже говорилось, что оккупанты не проводили активных наступательных действий в направлении столицы, их усилия "были сосредоточены на удержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев".

"В то же время потери, нанесенные оккупантам украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе", – уверяют в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274825134830572

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. 

В начале марта, как свидетельствовали спутниковые снимки компании Maxar Technologies, к Киеву приблизилась 40-километровая колонна российских войск, но потом ее движение застопорилось. В Пентагоне предполагали, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. Кроме того, в США считают, что украинские военнослужащие обстреляли колонну противотанковыми ракетами. Последний раз американские СМИ сообщали о конвое 10 марта. По их информации, он рассредоточился, часть техники переместили в лес в Бородянском районе Киевской области. 

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. Ежедневно были случаи попадания артиллерийский снарядов и обломков ракет в многоэтажные дома в разных районах города. Власти сообщали о погибших и раненых вследствие атак. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что обстрелами жилых кварталов президент России Владимир Путин хочет посеять панику в городе. "Паники нет, но есть еще большая ненависть людей", – сказал политика.

Кличко также заверил, что "никто из Киева не уйдет" и "не сдаст его" и что горожане делают "из каждой улицы, из каждого дома, из каждого блокпоста крепость". 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, война, Пентагон, Генштаб ВСУ, нападение, артиллерия, вторжение, война России против Украины
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