Российская авиация совершает около 200 вылетов в день, но РФ по-прежнему не добилась ощутимого прогресса в Украине – Пентагон

Представители Пентагона регулярно представляют СМИ свою оценку ситуации в Украине, но делают это анонимно.

В минобороны США заявили, что российские военные "застряли" под Киевом и не продвинулись к городу ни с севера, ни с северо-запада, ни с востока. К востоку от Киева, по данным Пентагона, они все еще находятся примерно в 30 км от центра города. В минобороны США рассказали, что украинцы по-прежнему контролируют город Бровары, который находится в 20 км от Киева.

Мариуполь и Чернигов остаются заблокированными российскими военными, но США видят, как украинцы "пытаются проложить пути сообщения" к Чернигову на юге "с некоторым успехом", сказал чиновник.

В Пентагоне также не увидели "очевидного прогресса" в продвижении российских войск в Харькове и рядом с городом.

Украинцы продолжают оборонять Николаев, отметили в минобороны США, российские войска находятся примерно в 10–15 км от города, в основном на северо-востоке.

Одним из ключевых событий последних дней, по словам чиновника, стало усиление активности российского флота в северной части Черного моря. Он обратил внимание, что российские войска 15 марта обстреляли Одесскую область, и предположил, что обстрел может быть началом подготовки к наземному штурму Одессы.

В среднем, по информации Пентагона, российская авиация совершает около 200 самолето-вылетов в день, тогда как украинская – от пяти до десяти.

По оценке минобороны США, сейчас в боевых действиях в Украине задействовано примерно 75% всех батальонных тактических групп России, которые составляют ее сухопутные войска.