Российская авиация совершает около 200 вылетов в день, но РФ по-прежнему не добилась ощутимого прогресса в Украине – Пентагон

Представители Пентагона регулярно представляют СМИ свою оценку ситуации в Украине, но делают это анонимно.
В минобороны США заявили, что российские военные "застряли" под Киевом и не продвинулись к городу ни с севера, ни с северо-запада, ни с востока. К востоку от Киева, по данным Пентагона, они все еще находятся примерно в 30 км от центра города. В минобороны США рассказали, что украинцы по-прежнему контролируют город Бровары, который находится в 20 км от Киева.
Мариуполь и Чернигов остаются заблокированными российскими военными, но США видят, как украинцы "пытаются проложить пути сообщения" к Чернигову на юге "с некоторым успехом", сказал чиновник.
В Пентагоне также не увидели "очевидного прогресса" в продвижении российских войск в Харькове и рядом с городом.
Украинцы продолжают оборонять Николаев, отметили в минобороны США, российские войска находятся примерно в 10–15 км от города, в основном на северо-востоке.
Одним из ключевых событий последних дней, по словам чиновника, стало усиление активности российского флота в северной части Черного моря. Он обратил внимание, что российские войска 15 марта обстреляли Одесскую область, и предположил, что обстрел может быть началом подготовки к наземному штурму Одессы.
В среднем, по информации Пентагона, российская авиация совершает около 200 самолето-вылетов в день, тогда как украинская – от пяти до десяти.
По оценке минобороны США, сейчас в боевых действиях в Украине задействовано примерно 75% всех батальонных тактических групп России, которые составляют ее сухопутные войска.
Сегодня 22-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
Оценки Пентагона в целом совпадают с оценками министерства обороны Великобритании, которое ежедневно готовит отчеты о ситуации в Украине, и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, который публикует аналитику несколько раз в день.
17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – сообщили в министерстве.
В отчете за 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.