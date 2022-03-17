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Байден: Храбрость украинцев вдохновляет весь мир. Но это может быть долгая и трудная битва

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Байден: Это борьба, в которой аппетиты самодержца противопоставлены желанию человечества быть свободным
Байден: Это борьба, в которой аппетиты самодержца противопоставлены желанию человечества быть свободным
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил на брифинге 16 марта, что украинцы, сражаясь с российскими войсками, вдохновляют весь мир, и пообещал, что Америка и ее союзники продолжат помогать Украине. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома.

Байден рассказал, что слушал "страстное выступление" президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"Он говорит от имени народа, который продемонстрировал необычайную храбрость и силу перед лицом жестокой агрессии. Храбрость и силу, которые вдохновляют весь мир", – сказал президент США.

Он заявил, что действия президента России Владимира Путина приводят к "ужасающей разрухе" в Украине, и отметил, что российские войска бомбят жилые дома, роддома и больницы.

"Мы видели сообщения, что российские войска держат в заложниках сотни врачей и пациентов в крупнейшей больнице Мариуполя. Это зверства. Они возмущают мир. И мир един в нашей поддержке Украины и нашей решимости заставить Путина заплатить очень высокую цену. Америка возглавляет эти усилия вместе с нашими союзниками и партнерами, предоставляя огромное количество помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи", – сказал Байден. 

Президент заявил, что сейчас на кону стоят принципы, которые поддерживают Соединенные Штаты и другие страны. 

"Речь идет о свободе, о праве людей определять свое будущее. Речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы Украина никогда не стала победой Путина, каких бы успехов он ни добился на поле боя", – отметил президент США. 

На пресс-конференции Байден объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $800 млн. В новый пакет, в частности, войдут противотанковые системы, стрелковое оружие, дроны. 

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры полностью привержены наращиванию военной помощи украинцам. И по мере поступления дополнительных запасов оборудования [в Украину] будет поступать больше... Я хочу быть с вами честным: это может быть долгая и трудная битва. Но американский народ будет твердо поддерживать народ Украины перед лицом аморальных и неэтичных нападений Путина на гражданское население. Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать украинцев, пока они борются за свою свободу, свою демократию, свое выживание", – сказал Байден.

Он заявил, что США сделают все, чтобы положить конец "этой трагической, ненужной войне".

"Это борьба, в которой аппетиты самодержца противопоставлены желанию человечества быть свободным", – резюмировал президент США. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На этой неделе США сообщили о выделение Украине военной помощи на общую сумму $1 млрд (предыдущий транш в размере $200 млн был одобрен 12 марта). В целом с начала работы администрации Байдена, то есть с января 2021 года, США передали Украине помощи на $2 млрд, напомнили в Госдепартаменте. 

Зеленский 15 марта призвал западных союзников увеличить объемы военной помощи Украине. "Объем, который вы даете на неделю, мы используем за 20 часов... У нас столько оккупантов! Наши военные называют их "саранча". На каждого человека – 20–30 их людей, на один наш танк – 100 их", – сказал глава государства

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, демократия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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