Байден: Храбрость украинцев вдохновляет весь мир. Но это может быть долгая и трудная битва

Байден: Это борьба, в которой аппетиты самодержца противопоставлены желанию человечества быть свободным Фото: EPA

Байден рассказал, что слушал "страстное выступление" президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"Он говорит от имени народа, который продемонстрировал необычайную храбрость и силу перед лицом жестокой агрессии. Храбрость и силу, которые вдохновляют весь мир", – сказал президент США.

Он заявил, что действия президента России Владимира Путина приводят к "ужасающей разрухе" в Украине, и отметил, что российские войска бомбят жилые дома, роддома и больницы.

"Мы видели сообщения, что российские войска держат в заложниках сотни врачей и пациентов в крупнейшей больнице Мариуполя. Это зверства. Они возмущают мир. И мир един в нашей поддержке Украины и нашей решимости заставить Путина заплатить очень высокую цену. Америка возглавляет эти усилия вместе с нашими союзниками и партнерами, предоставляя огромное количество помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи", – сказал Байден.

Президент заявил, что сейчас на кону стоят принципы, которые поддерживают Соединенные Штаты и другие страны.

"Речь идет о свободе, о праве людей определять свое будущее. Речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы Украина никогда не стала победой Путина, каких бы успехов он ни добился на поле боя", – отметил президент США.

На пресс-конференции Байден объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $800 млн. В новый пакет, в частности, войдут противотанковые системы, стрелковое оружие, дроны.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры полностью привержены наращиванию военной помощи украинцам. И по мере поступления дополнительных запасов оборудования [в Украину] будет поступать больше... Я хочу быть с вами честным: это может быть долгая и трудная битва. Но американский народ будет твердо поддерживать народ Украины перед лицом аморальных и неэтичных нападений Путина на гражданское население. Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать украинцев, пока они борются за свою свободу, свою демократию, свое выживание", – сказал Байден.

Он заявил, что США сделают все, чтобы положить конец "этой трагической, ненужной войне".

"Это борьба, в которой аппетиты самодержца противопоставлены желанию человечества быть свободным", – резюмировал президент США.

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