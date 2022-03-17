Россия использовала в Украине больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери – минобороны Великобритании

"Учитывая задержки в достижении своих целей и неспособность контролировать воздушное пространство Украины, Россия, вероятно, потратила гораздо больше оружия воздушного базирования, чем планировалось изначально. В результате Россия, вероятно, прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в военном отношении и с большей вероятностью приведет к жертвам среди гражданского населения", – сказано в сообщении.
(2/3)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 16, 2022
As a result, it is likely Russia is resorting to the use of older, less precise weapons, which are less militarily effective and more likely to result in civilian casualties.
Утром 17 марта в минобороны Великобритании отметили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах".
В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери".
"Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – сообщили в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 17, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/gxOTw78P0M
К оружию воздушного базирования, в частности, относятся авиационные бомбы и ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 22-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
Министерство обороны Великобритании ежедневно готовит отчеты о ситуации в Украине. 15 марта оно сообщило, что Россия стремится восстановить численность своих сил для того, чтобы продолжить наступление, и для этого перебрасывает войска даже из Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Армении. "Российские силы по-прежнему в значительной степени привязаны к дорожной сети Украины и продемонстрировали нежелание маневрировать по бездорожью. Разрушение мостов украинскими войсками также сыграло ключевую роль в сдерживании наступления России", – отметили в ведомстве.
В целом оценки Великобритании совпадают с оценкой ситуации от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В отчете за 16 марта Генштаб сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.