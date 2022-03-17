Россия использовала в Украине больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери – минобороны Великобритании

"Учитывая задержки в достижении своих целей и неспособность контролировать воздушное пространство Украины, Россия, вероятно, потратила гораздо больше оружия воздушного базирования, чем планировалось изначально. В результате Россия, вероятно, прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в военном отношении и с большей вероятностью приведет к жертвам среди гражданского населения", – сказано в сообщении.

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As a result, it is likely Russia is resorting to the use of older, less precise weapons, which are less militarily effective and more likely to result in civilian casualties. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 16, 2022

Утром 17 марта в минобороны Великобритании отметили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах".

В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери".

"Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – сообщили в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/gxOTw78P0M — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 17, 2022

К оружию воздушного базирования, в частности, относятся авиационные бомбы и ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)