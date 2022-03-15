Россия, возможно, планирует использовать в Украине химическое или биологическое оружие – британская разведка

Отмечается, что российские обвинения в том, что Украина якобы намерена использовать биологическое или химическое оружие, продолжаются.

В британской разведке подчеркнули, что не видят доказательств этого утверждения России. В то же время по отношению к государству-агрессору такие подозрения есть.

"Операция РФ с использованием химического или биологического оружия "под чужим флагом" может выглядеть как фальшивая атака, поэтапное "разоблачение" агентов или боеприпасов или якобы планирование украинцами использования такого оружия", – говорится в разведданных.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/cJikRzwVpQ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 14, 2022

Война России против Украины. Главное