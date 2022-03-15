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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия, возможно, планирует использовать в Украине химическое или биологическое оружие – британская разведка

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РФ тем временем продолжает обвинять Украину якобы в возможном использовании химоружия
РФ тем временем продолжает обвинять Украину якобы в возможном использовании химоружия
Фото: ua.depositphotos.com

Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине в операции "под чужим флагом". Об этом 14 марта в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что российские обвинения в том, что Украина якобы намерена использовать биологическое или химическое оружие, продолжаются.

В британской разведке подчеркнули, что не видят доказательств этого утверждения России. В то же время по отношению к государству-агрессору такие подозрения есть.

"Операция РФ с использованием химического или биологического оружия "под чужим флагом" может выглядеть как фальшивая атака, поэтапное "разоблачение" агентов или боеприпасов или якобы планирование украинцами использования такого оружия", – говорится в разведданных.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи российских властей о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил Lenta.ru, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от России, "разрабатывали компоненты биологического оружия".

9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака", сообщил телеканал "Звезда". Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия". Никаких подтверждений своих слов он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.

Президент США Джо Байден заявлял, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Теги: Россия, оружие, Великобритания, война, химическое оружие, оккупация, провокации, боеприпасы, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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